Involtini primavera al cheeseburger

Porzioni: 4

Preparazione: 15 minuti

Totale: 45 minuti

Ingredienti

500 g di carne tritata

Sale kosher e pepe nero macinato q.b.

2 cucchiai di olio di colza, più altro per friggere

150 g di cetriolini tagliati finemente

120 g di senape

100 g di ketchup

160 g di formaggio americano per cheeseburger (Cheddar), tagliato finemente

1 cipolla piccola, tagliata finemente

1 cucchiaio di farima

1 pacco di sfoglie per involtini primavera

Preparazione

1. Prendi la carne e dividila in quattro polpettine di egual misura. Condisci con il sale e il pepe. Scalda l’olio in una padella di ghisa e cuoci le polpettine, girandole solo una volta, per circa 8 minuti. Trasferiscile quindi su di un piatto e lasciale raffreddare completamente.

2. Sbriciola le polpette in una ciotola grande, dove aggiungerai poi i cetriolini, la senape, il ketchup, il formaggio e la cipolla. Mescola bene fino a completa amalgamazione.

3. Prendi una ciotola più piccola e mescola la farina con un cucchiaio d’acqua.

4. Prendi una sfoglia per involtini primavera e tieni alzato un angolo. Trasferisci circa due cucchiai di ripieno sulla sfoglia e inizia ad arrotolare. Fermati quando sei circa arrivato a metà, quindi piega le estremità a destra e a sinistra come se si trattasse di due buste per le lettere. Spazzola un po’ della mistura di farina e acqua sugli angoli dell’involtino e finisci di arrotolarlo.

5. Scalda circa 10 cm di olio in una padella grande e inizia a friggere gli involtini solo quando la temperatura ha raggiunto i 177°C. Trasferiscili su di un piatto con carta assorbente prima di servirli.

Tratto da: The Cheeseburger Spring Roll Is So Wrong It’s Right