Loco Moco, ovvero una colazione hawaiana anti-hangover

Porzioni: 2

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Ingredienti

150 g di macinato di manzo ground beef

50 g di cipolla, grattugiate finemente

5 g di Panko o pangrattato

2 g di sale fino

pepe nero macinato fresco

28 g di burro freddo da frigo

3 g di amido di mais

120 ml di brodo di manzo

3 ml di salsa di soia

5 ml di salsa di ostriche

2 uova grandi

180 g di riso bianco cotto, tenuto al caldo

Preparazione

1. Unisci carne di manzo, metà cipolla grattugiata, pangrattato o panko, sale e pepe in una ciotola capiente, mescola fino a combinare bene tra loro gli ingredienti, ma facendo attenzione a non mescolare troppo. Modella l’impasto ottenuto in in due specie di hamburger piatto.

2. Sciogli 5 g di burro in una padella a fuoco medio-alto. Posiziona le polpette e lasciale cuocere, senza toccarle, per circa 4 minuti. Quando si son ben rosolate, capovolgile e cuocile dall’altro lato per altri 4 minuti. Togli le polpette dal fuoco e mettile da parte.

3. Aggiungi la cipolla grattugiata rimanente nella padella e con un cucchiaio di legno, raschia i pezzetti di carne delle polpette rimasti attaccati alla padella. Quando la cipolla diventa traslucida, circa 30 secondi dopo, aggiungi l’amido di mais. Cuoci per altri 30 secondi poi, versa il brodo di manzo, salsa di soia e salsa di ostriche. Porta la fiamma massimo e cuoci fino ad ottenere qualcosa di simile a un sugo, in circa 3 minuti. Infine, metti 15 g di burro e fai sciogliere.

4. Nel frattempo, scalda il burro rimanente in una padella antiaderente. Rompi le uova e cuocile solo da un lato, in modo che i bianchi si rassodino e i tuorli rimangano liquidi, in circa 2 minuti.

5. Per servire, metti un po’ di riso caldo su un lato del piatto. Posiziona sopra la polpetta di carne, uovo e una generosa quantità di salsa sopra.

NOTA DELL’AUTORE: Questa ricetta è stata ristampata con il permesso dell’autore di Hangover Helpers: Delicious Cures from Around the World.

Questo articolo è originariamente apparso su VICE US.