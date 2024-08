L’oroscopo di ottobre – Bilancia

Stai leggendo l’oroscopo di ottobre in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

Da tempo è in corso un cantiere interiore che spesso vi ritrovate a fissare con le mani incrociate dietro la schiena. Con Marte uscito dal vostro segno ma non ancora in posizione favorevole, l’atmosfera sembra più serena nonostante i vostri naturali sforzi per rendere complesse anche le cose più semplici. È però Mercurio in Bilancia a offrire una certa praticità nell’agire che in questo mese vi sostiene magnificamente nella sfera professionale. In più momenti sarete risoluti e poco propensi allo sport a cui vi siete dedicati con frequenza: lo stallo interiore sincronizzato.

Videos by VICE

Sfruttate questa spinta anche nelle relazioni interpersonali, che ora vanno gestite con trasparenza. In questo senso può essere controproducente agire in maniera fumosa, cercando di dribblare i confronti con trucchi e mezzucci da avanspettacolo. Soprattutto in campo sentimentale evitate chiusure emotive che regalano ai partner sensazioni tipiche delle escape room. In diversi frangenti saprete dispensare una sessualità oscura e fortemente collegata a questi stati nebbiosi, con letture dei capolavori di Edgar Allan Poe durante l’orgasmo.

In sostanza, i Bilancia che nei mesi precedenti hanno trovato il modo di fare quattro chiacchiere con loro stessi (per quanto la scena sia sembrata inquietante dal di fuori), possono finalmente procedere alla potatura di situazioni poco chiare. Sciogliere alcuni irrisolti, scegliere al meglio cosa fare e passare oltre. SopPesarsi eliminando una tara che a più riprese finisce per creare solo confusione.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle cose più belle pubblicate da VICE e gli altri canali? Iscriviti alla nostra newsletter settimanale .