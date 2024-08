A Milano ci sarà una maratona dove ti fai una birra ogni 4 km

Se mi chiedessero: “Ehi, cosa dobbiamo darti per correre quarantadue chilometri?”



“Nulla. Non potete darmi un cazzo di nulla.”



La corsa non la capisco, figurarsi la maratona. Hanno scientificamente dimostrato che è uno sport idiota capace di deformarti la schiena, lo sapevate? Ma ora forse – e dico forse – hanno trovato una merce di scambio davvero invitante per convincerci a sudare in mezzo a centinaia di sconosciuti animati dalla passione per le 7 di mattina.



La birra.



A Milano, città dove l’efficienza è di casa, stanno organizzando per novembre una mini-maratona in cui ogni 4km corsi ci si scola una chiara media. Farsi più di una birra mentre si corre mi sembra vagamente pericoloso, ma mi aspetto un certo divertimento, qualche caduta e diverse persone sbrodolate



Videos by VICE

Voi cominciate a compilare i moduli: io ci sarò, ma non correrò.

Sapete cos’è successo al primo maratoneta? Quello che nell’antica Grecia corse per 42 km per portare un messaggio importante? Morì. Sul colpo. Io non voglio rischiare.



Perciò sarò seduto, in una fredda mattina di novembre, a guardare i corridori ubriacarsi e spintonarsi rovesciando metà pinta sulla pettorina – ma per una giusta causa. Avrò un bicchiere di birra in mano e brinderò alla loro.



Salute.

