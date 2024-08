Meringhe al cioccolato e nocciole

Quantità: per circa 32 meringhe

Preparazione: 20 minuti

Totael: 45 minuti

Ingredienti

437 g di zucchero granulare

7 albumi

120 g di cioccolato fondente, spezzettato

110 g di nocciole tostate, tagliate a pezzi

104 g di briciole di biscotti al cioccolato

Preparazione

1. Scalda il forno a 177°C. Mescola bene lo zucchero e gli albumi con un mixer.



2. Scalda a fuoco medio una padella con dentro circa 5 cm d’acqua. Prendi la ciotola in cui hai unito lo zucchero e gli albumi e riponila sopra a questa padella, mescolando con cura fino a che non senti più i granelli di zucchero (usa le dita per controllare). Ci vorranno circa 4 minuti. Ora trasferisci nuovamente la ciotola nel mixer e monta a neve. Qui serviranno invece 10 minuti.

3. Usa una spatola di gomma per incorporare i pezzi di cioccolato, le noci e le briciole di biscotti agli albumi montati a neve.

4. Prendi una teglia e rivestila con della carta da forno. Usando un cucchiaio, trasferisci piccoli pezzi di impasto sulla carta da forno. Cuoci le meringhe per 9 minuti, poi ruota la teglia e prosegui per altri 9 minuti di cottura. Le meringhe saranno pronte quando risulteranno morbide, piene di piccole spaccature e si abbasseranno leggermente se toccate.