Michael Cera è il tuo nuovo musicista preferito

Vi siete mai chiesti come sarebbe una canzone synthpop filtrata attraverso la mente di Michael Cera, stella di Arrested Development e simpaticone maldestro preferito di tutti? Ovviamente no, e lui probabilmente non vorrebbe nemmeno vi poniate la domanda. Micheal non si è mai davvero messo in mostra per le sue abilità con gli strumenti, anche se non si è mai tirato indietro quando si trattava di fare musica davanti a una telecamera. In Scott Pilgrim vs. the World, per esempio, ha interpretato un’eroe con il basso a tracolla. In Juno ha suonato una cover dei Moldy Peaches. Ha anche suonato il mandolino su Hurley dei Weezer. Nel 2014 pubblicò su Bandcamp senza troppa fanfara un album solista, True That, un progetto decisamente umile: erano canzoni folk da cameretta, gentili pezzi psych-pop e strumentali per solo piano.



Ieri, Cera è tornato sulle scene con una nuova canzone, “Best I Can”, in cui suona un piccolo arsenale di sintetizzatori mentre Sharon Van Etten mormora cose dolci sull’amore. Cera l’ha scritta per la colonna sonora di Dina, un nuovo documentario che ha sfondato l’ultimo Sundance Festival: è una commedia romantica i cui protagonisti sono una coppia di ragazzi autistici. Cera ci ha chiamati da un AirBnB in California, in cui sta alloggiando durante le riprese di un film su cui non ci ha potuto dire niente—lontano dalla sua casa a Red Hook, Brooklyn, e dalla sua sala prove dove tiene la drum machine più vecchia di lui che ha usato per comporre il pezzo.

Noisey: Questa nuova canzone è piuttosto lontana dai tuoi pezzi vecchi. È piena di sintetizzatori.

Michael Cera: Sì, ce ne sono un bel po’. Stavo lavorando a Dina e ho visto questo montaggio con “Only You” degli Yazoo come sottofondo. Non sapevano se sarebbero riusciti a ottenere i diritti per usarla nel film, e quindi ho chiesto se potessi provare a scrivere un inedito per l’occasione. Alla fine hanno usato il pezzo degli Yazoo, ma dato che nel frattempo avevo già scritto la canzone mi hanno detto di pubblicarla comunque, lasciarle avere una sua vita.

Videos by VICE

Quindi gli Yazoo sono l’ispirazione dietro a “Best I Can”?

Sono stati la mia prima ispirazione, nella misura in cui volevo provare a scimmiottare quell’era. Ho usato strumenti analogici con l’idea di ricreare quel sentimento, anche se non sono riuscito per niente ad avvicinarmi al suono di batteria di “Only You”, che è una grande parte della sua identità. Ma era la prima volta che lavoravo con una drum machine, quindi stavo imparando man mano che sperimentavo. Mi sono sentito ambizioso a darmi un obiettivo, a obbligarmi a scrivere una canzone molto pop. Non l’avrei mai fatto, se fosse stato per me.

Avevi già tutta la strumentazione?

Ho comprato la drum machine, una Roland TR-707. Ma sono anni che ho un sintetizzatore, un Roland Jupiter 4. È uno dei miei strumenti preferiti. E lo uso in tutto il pezzo. Ci sono rimasto su un sacco, a cercare di tirarci fuori suoni diversi, ma vengono tutti dallo stesso synth. È una canzone molto diversa da tutte le altre che ho scritto, che sono piuttosto semplici. Non sono ambiziose e non vogliono essere pop, sono quasi tutte per pianoforte e chitarra—sono dei mobili più delle canzoni, direi.

E Sharon come è entrata a far parte del progetto?

Sharon e io condividiamo la stessa sala prove e lo stesso studio di registrazione—una stanzetta piuttosto piccola. Sono due anni che ci smezziamo l’affitto. Volevo una voce femminile per il pezzo, sia a causa dell’originale degli Yazoo sia perché il film ha una donna come protagonista. Sharon è stata la prima persona a cui ho pensato. È una cantante fantastica—mi ha detto subito di sì. Ci avremo messo un’ora a registrare il tutto.

Che cos’è stato in primo luogo a convincerti a partecipare a questo progetto?

È un documentario molto bello, un ritratto intimo di una coppia prima del matrimonio. Ed è molto asciutto. Conosco i registi, Dan e Antonio, da un po’. Sono andato a una proiezione del film in anteprima organizzata per avere un feedback del pubblico, e ancora non c’era una colonna sonora. Quindi gli ho chiesto se gli andava di farmi provare a scrivere qualcosa—guardandolo, mi era venuta qualche idea. Se non ce l’avessi fatta, potevano tranquillamente affidare il lavoro a qualcun altro. Volevo solo provarci.

È come se non ci fosse un documentario migliore di cui farti curare la musica. È divertente, sincero, aperto, un po’ maldestro, ma anche molto dolce. Che sono aggettivi adatti anche alla tua sensibilità. Ci sta?

Per me il film è molto di più. È tutte le cose che hai detto, ma guardandolo ti senti coinvolto anche in altri modi. È molto umano e splendidamente intimo. Quasi non riesci a credere a quanto riesci a entrare nella relazione sullo schermo. Inoltre mi sono innamorato dei due protagonisti del film, Dina e Scott.

Stai scrivendo molto, in questo periodo? Perché hai una sala prove tutta tua?

Per avere un posto dove fare casino. Non puoi farlo in un appartamento a New York senza fare incazzare qualcuno. Mi capita di andare in saletta alle tre di notte, suonare la batteria per un po’. Lo trovo terapeutico. È divertente ascoltare musica e andarci dietro, e provare a migliorare. Preparo delle playlist di Spotify e ci suono assieme. C’è molto soul. Ci sono i Kinks. Mi piace molto lo stile di Mick Avory. Credo sia sottovalutato, come batterista. E c’è roba tipo i Television, non troppo tecnica. Sentirmi a mio agio a suonare la batteria è un obiettivo senza secondi fini. Mi piace suonare coi miei amici, e non voglio andare in paranoia quando prendo le bacchette in mano. Mi basta questo.

True That è stato paragonato a certe cose di Elliott Smith, e anche a Ram di Linda e Paul McCartney. Ed era un disco molto intimo. Come ti sei sentito a vederlo recepito in questo modo?

Mi fa salire una certa umiltà, dato che non vedo quei collegamenti. McCartney e quell’album sono mie grandi ispirazioni. Ma so che cos’è la mia musica—roba registrata col microfono di un portatile, senza alcuna qualità sonora. È la verità! Non voglio sminuirla, ma non è nulla rispetto a quello che la vera musica può essere. Comunque è stato bello vedere che la gente ascoltava True That come se fosse un prodotto alla pari della musica che c’è in giro. Non vorrei mai pubblicare un disco con tutte le cerimonie del caso. Entrerei nella categoria degli attori-che-fanno-musica, e sarebbe davvero imbarazzante. Non ascolterei un disco solo perché è stato scritto da un attore. Speravo che la gente lo avrebbe trovato in modo autonomo, che la musica potesse parlare da sola.

Quindi non ti immagini a lavorare in uno studio con tutti i crismi?

Per me registrare è un processo privato, che gestisco in base alle mie abilità—o alle mie mancanze. Mi metto lì e continuo a ri-registrare una parte di chitarra, a premere spazio e a tornare indietro finché non mi sembra suoni bene. Non riuscirei a lavorare con dei limiti di tempo, con un produttore professionista o un ingegnere del suono. Mi diverto anche molto a registrare e mixare, quella sensazione di stare costruendo un suono. Mi piace sperimentare con quella roba, anche se alla fine non ci cavo fuori niente. Sto provando nuove cose e nuovi strumenti, ma con tutta l’umiltà possibile.

Sei andato in tour a suonare i pezzi di True That, e assieme a te c’era Alden Penner degli Unicorns. Com’è stato? Ti è piaciuto?

Sì! Mi sarebbe piaciuto fare più date. Non avevamo mai suonato dal vivo in gruppo, e dopo due settimane abbiamo cominciato a entrare in sintonia. Ma poi ci siamo fermati. Da quell’esperienza sono venuti fuori un paio di pezzi che mi piacerebbe molto registrare. L’unica cosa un po’ frustrante è che in tour passi davvero poco tempo a suonare. Un concerto di un’ora sembra durare un minuto, finisce subito. Mi spiace, e alla fine è stancante. Ti fa sentire come un drogato, il tempo che passi sul palco non ti basta mai.

Con chi jammi di solito? Hai qualche amico con cui ti trovi bene a suonare?

Il mio amico Bene Coopersmith gestisce l’unico negozio di dischi di Red Hook—non credo abbia nemmeno un nome—e ogni settimana organizza una jam con dei ragazzi del luogo, gente fuori di testa. E mi piace tantissimo partecipare. Suono anche con i ragazzi che vivano nell’appartamento sotto al mio, abbiamo cominciato a legare parlando dei Kinks e quindi suoniamo spesso delle cover—il mio vicino, suo fratello, sua moglie, io e la mia ragazza. Abbiamo un paio di acustiche o un pianoforte, un tamburello, cose così. È una delle cose più terapeutiche del mondo, specialmente quando cantiamo le armonie. Mi piace un sacco cantare assieme ad altri.

Sentiremo altre cose tue presto?

Non saprei. Mi piacerebbe accumulare abbastanza canzoni e poi pubblicarle, ma non è una cosa all’orizzonte. Si tratta solo di avere le canzoni giuste. Per me suonare è un hobby, una cosa che faccio per me stesso. Senza pressioni.



Segui Noisey su Instagram e Facebook.