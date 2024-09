Noisey Mix: Kassett

Kassett è Gavin Vanælst, belga, stanziato a Bruxelles ma originario di Antwerp, ed è l’autore dell’emo-mix di quest’oggi. Emo perché, come Gavin mi spiega, “non è un classico mix da dj, ma un tentativo di raccontare una storia. In questo mix c’è tanta musica di amici a me carissimi, e di persone che ammiro. La cosa più importante per me è l’emozione.” Vista la tendenza generale a confezionare sempre qualcosa di iperballabile e d’impatto, questo non può che essere un ottimo inizio.

Assieme ai soci Doro e Samuelspaniel, Gavin ha fondato la label Midlife, che esattamente due settimane fa ha fatto uscire Sirocco, gioiellino firmato Samuelspaniel. L’ultimo suo lavoro, invece, è uscito lo scorso 5 gennaio su AMEN, label emergente viennese, si chiama Ocean Memory e riflette un po’ il concept del mix, alternando beat in HD post-club, ad arpeggi e atmosfere alienoidi. Si tratta del suo quarto album dal 2014, e le precedenti release vedono come protagoniste la stessa Midlife e Drlrl Records.

La ricerca di Gavin non è solo sonora ma anche visiva/digitale, e difatti oltre a producer è anche visual artist—la splendida grafica di OM è opera sua. Il 2017 sarà un bell’anno per Midlife, e, come sottolinea in questa recente intervista il producer belga, sarà meglio tenerla d’occhio.

