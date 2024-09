Noisey Mix: Yan Kin

Il mix di oggi si chiama “El mix”, ed è del producer cileno, da tre anni stanziato a New York, Yan Kin. Yan Kin altro non è che la pronuncia fonetica inglese del suo vero cognome “Llanquin”, che usa per intero come Hector Llanquin, nella miriade di altre attività che porta avanti a New York. Hector è nato a Santiago de Chile, e, prima di trasferirsi negli USA, ha vissuto per un periodo in Messico, dove è nata una splendida collaborazione con la crew NAAFI. Citando la breve bio presente nel suo sito, “i suoi lavori esplorano le relazioni tra la cultura dell’utente, il techno animismo, le teorie del complotto e gli immaginari latino-americani in tutta la loro tensione tra modernizzazione e tradizione.” Oltre a produrre musica, Hector è infatti anche un visual artist, web developer, grafico, videomaker, perciò le tematiche di cui sopra si manifestano sotto forma di video, stampe, render, simulazioni digitali, scultura.

Non è una novità che il connubio tra tecnologia, politica e arte sia cruciale, di questi tempi, per la lotta al conservatorismo elitarista da quattro soldi delle nuove leve destrorse. Il mezzo digitale assume una dimensione a sé stante, dove consumare e praticare il proprio atto di resistenza, anche a costo di “trattare le coscienze come ennesimi brand”, citando un vecchio stato di Hector su Facebook che mi aveva colpito, diventa una necessità. Soprattutto perché il dibattito non trova altro habitat che quello.

La sua musica trasuda un’urgenza espressiva e rappresentativa dell’esperienza a cavallo tra le Ande, il Messico e gli Stati Uniti, in cui high-tech ed eredità mapuche si completano a vicenda. Questo mix ne è il dipinto più cristallino.

Tracklist:

01. Kawin – Mapuche chant

02. Yan Kin – Mapurbe

03. Esplendor Geometrico – Dynamo 3

04. Nar – Azan

05. Paul Marmota – Terra Incognita (unreleased)

06. Tariq – My lame Crew

07. DJ LyCoox – Bad News

08. Azul y Negro X Mr Oizo X Yan Kin – Temple

09. Novelist – Ignorant And Wot

10. Lou Kessler – Difference And Repetition

11. B.T.C. LAB – 4526-Tess

12. Shygirl – Want More

13. My Sword – Restricted

14. Pu – Tu’u Hotu Iti

