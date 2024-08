Queste ricette a base di Noodles non le hai probabilmente mai provate

Il mondo dei noodles e delle ricette a base di noodles è molto più varia di quello che potreste pensare. Un po’ come succede con la pasta italiana, gli spaghetti asiatici sono versatili e possono davvero riempirsi di qualsiasi ingrediente, non solo asiatico ovviamente. E come per la pasta italiana, anche i noodles sono fatti di diverse farine e hanno diverse dimensioni.

Ci sono i biang biang, per esempio, stirati a mano e piatti quasi fossero delle tagliatelle; ci sono gli udon, fatti di farina integrale; i più conosciuti ramen, che sono in genere di frumento e serviti in vari tipi di brodo. Poi ci sono i somen, fatti di farina di frumento, e molto simili ai soba (qui trovate la ricetta per provare a fare i soba a mano).

Videos by VICE

Qui vi diamo un po’ di spunti sia per realizzare voi stessi i noodles a casa, che per condire quelli che avete comprato al supermercato.

Noodles Ricette: Chow Mein con astice

Fra le ricette di noodles più celebri, i Chow Mein sono senza alcun dubbio i più comuni e i più versatili. Sono i noodles, preferibilmente all’uovo, in padella saltati con verdure, carne o pesce. Sono il piatto che più facilmente si trova nel mondo, perché simbolo dell’emigrazione cinese. In questa ricetta i noodles vengono saltati con un bel po’ di piccante e soprattutto una bella dose di astice.

Qui la ricette dei Chow Mein con astice



Noodles stirati: Biang Biang

Questi noodles stirati a mano nascono – come spesso accade – come un piatto povero, per chi abitava in campagna, soprattutto nella provincia di Shanxi, nella parte settentrionale della Cina. In questa ricetta, oltre a spiegarvi come si fanno i Biang Biang, vi diciamo anche come condirli: verdure, aceto nero cinese (se lo trovate, altrimenti omettetelo), cavolo cinese e un sacco di odori.

Noodles cinesi stirati con verdure.





Ramen con broccoli

I ramen sono dei noodles sottili giapponesi, originari della Cina. I piatti tipici in Giappone prevedono brodi di carne molto densi, o di pesce e verdure. In questa ricetta i ramen, invece, vengono serviti con un bel po’ di verdure – se i broccoli sono fuori stagione potete provare con ortaggi a vostra disposizione – e del burro d’arachidi.

La ricetta dei ramen con broccoli.

Zuppa di Noodles con cozze

Ok, ok: noi in quanto a ricette con cozze non dobbiamo prendere lezioni da nessuno, ma permetteteci di dire che questa zuppa con noodles, cozze e lemongrass può essere davvero un cambio di rotta per le tue cene a base di frutti di mare.

Come fare la zuppa di noodles con cozze

Zuppa Taiwanese con noodles e manzo

Per degli ottimi piatti di noodles, la Cina non è la sola destinazione: questa zuppa originaria di Taiwan a base di noodles, manzo tenerissimo e spezie ne è la testimonianza. Questa ricetta è un po’ il piatto nazionale taiwanese, la si trova in modalità street food e nei ristoranti veri e propri, con magari delle varianti e dei diversi gradi di piccantezza.

Zuppa con noodles e manzo

sss

Noodles tipo udon con edamame

Questa è una ricetta che prende un po’ da diverse culture: la base sono questi noodles grossi e cicciosi, tipo udon, che si mescolano ai fagioli di soia verdi – edamame – e poi a questa salsa a base di arachidi sensazionale, chiamata Mother Africa.

Come fare i noodles con edamame e salsa di arachidi





E se non siete ancora soddisfatti di queste ricette, allora date un occhio a questi panini asiatici.

Segui MUNCHIES su Facebook e Instagram