Panna cotta alla cannabis light

Porzioni: 4

Preparazione: 10 minuti

Totale: 1 ora, più 4 ore circa di riposo

Ingredienti

Per la panna cotta al cioccolato bianco:

250 ml di latte o latte al cbd

4 fogli di gelatina

265 gr di cioccolato bianco

500 ml di panna fresca



Per le fragole marinate al timo limone:

300 gr di fragole fresche, tagliate in quarti

5 gr di zest di limone fresco

20 gr di zucchero semolato o zucchero al cbd

20 gr di timo limone fresco, solo le foglie

Per la cialda al mais:

qualche goccia di olio al cdb

40 gr di farina di mais fioretto

20 gr di zucchero semolato

Preparazione

1. Prepara la panna cotta: immergi i fogli di gelatina in acqua fredda fino a renderli morbidi, circa 5 minuti. Nel frattempo, metti il latte o il latte al cbd in una piccola casseruola e porta a bollore lentamente. Quindi, aggiungi la gelatina strizzata dall’acqua in eccesso, mescola facendo attenzione che la gelatina si sciolga senza fare grumi, amalgamandosi bene al latte. Metti il cioccolato precedentemente tritato in una ciotola e versaci sopra il latte caldo in più volte. Una volta che il cioccolato si è sciolto, usa un frullatore per emulsionare, infine aggiungi la panna fresca, mescolando con cura. Infine versa in uno stampo o stampini e conserva in frigorifero per almeno 4 ore.

2. Marina le fragole: in una grande ciotola, metti le fragole con lo zest di limone, lo zucchero e le foglie di timo. Copri e lascia riposare fuori dal frigo per circa 1 ora.

3. Prepara le cialde di mais: riscalda il forno a 150°C. Fodera una teglia con carta da forno e mettila da parte. In un pentolino porta a ebollizione lo zucchero, l’olio e 175 ml di acqua. Appena bolle versa la farina di mais a pioggia, mescolando con una frusta. Riduci la fiamma e fai cuocere per altri 20 minuti, mescolando di tanto in tanto. Quando è pronto, stendi la “polenta” in uno strato sottile sulla teglia e inforna per 20 minuti. Fai raffreddare completamente, dopodiché rompi in pezzi di grandi dimensioni e utilizzarli per la guarnizione.

4. Per servire, in cima alla panna cotta metti alcune fragole e e le cialde di mais.