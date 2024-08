Due piercer spiegano cosa potrebbe andare storto col diamante di Lil Uzi

Ci sono rapper che vivono nel ventunesimo secolo e hanno anelli, tatuaggi in faccia o grill costosissimi. E poi c’è Lil Uzi Vert, che vive nel futuro più irraggiungibile e ride da quando si è fatto piantare un diamante rosa da 24 milioni di dollari (20.031.240 euro) in mezzo alla fronte.

“Sono anni che pago per un diamante rosa naturale [di Elliot Eliantte],” aveva twittato il 30 gennaio. “Questo costa così tanto che lo pago dal 2017. Non ne avevo mai visti prima. Si direbbe che ho un botto di soldi in faccia.” Il tweet si concludeva con 24 emoji di buste di dollari, trasmettendo efficacemente il messaggio.

Considerata la passione di Uzi per gli anime—esemplificata dalla sua collezione di auto di lusso customizzate e dai tantissimi riferimenti nei suoi testi—da una parte non è così strano che abbia scelto di fare un altro passo verso la trasformazione in un personaggio anime. Tantissimi hanno gemme sulla fronte, come Tsunade (Naruto) o Ampharos (Pokémon), e lui stesso nel 2016 se n’era andato in giro con una giacca con dietro Meowth, altro Pokémon con un diamante sulla fronte. Ma tutto questo non basta a rispondere ad alcune legittime domande. Tipo: perché? Come? E cosa succede se sbatte contro uno sportello della cucina?

Roman Reyes, piercer 29enne al Faded Needles Tattoo and Piercing di Brooklyn, ha spiegato che il diamante di Lil Uzi è un microdermal, o innesto sottopelle. È piuttosto di moda (ce l’ha anche Cardi B sul petto, in versione molto meno appariscente) e Reyes spiega di averne fatti diversi, anche se non li considera la sua specialità.

Si fa tramite una piccola incisione sulla pelle, in cui poi viene infilata una barra piatta di titanio con un buco su cui viene avvitato il brillante. Su Uzi sembra che siano state praticate due incisioni, così da tenere su la gigantesca pietra da quasi 11 carati. “Va fatto con precisione e rapidità, altrimenti rischi di fare ancora più male. Più tempo impieghi, più c’è il rischio di far uscire sangue e di far gonfiare l’area, complicando la procedura,” spiega Reyes.

https://twitter.com/LILUZIVERT/status/1355589410633486336

Il rapper aveva già fatto vedere alcuni dettagli, ma solo mercoledì scorso ha postato un video ravvicinato su Instagram, accompagnato dalla didascalia: “Beauty is pain.” Su Twitter, Uzi ha aggiunto che si è trattato del suo acquisto più costoso, specificando che “manco la Bugatti potrebbe ripagarlo… o tutte le auto e la casa messe insieme.”

https://www.instagram.com/p/CK1m6lsprQy/

Quando gli è stato chiesto perché non avesse deciso di farselo mettere su un anello come ogni altro bravo miliardario, ha risposto, “Se poi lo perdo mi perculate più che ora che ce l’ho sulla fronte ah ah ah ah ah ah… E comunque sono assicurato.” Uzi ha anche chiarito che al momento appare un po’ storto per via del gonfiore. “Ma quando va via sarà perfetto,” ha aggiunto.

Secondo Reyes, potrebbero volerci da tre a sei mesi perché si sistemi del tutto—un periodo nel corso del quale Uzi dovrà adottare precauzioni specifiche e toccarlo il meno possibile. È infatti possibile che l’incisione, se non trattata adeguatamente, faccia infezione, riempiendosi di pus. Questo significherebbe che la pelle ha rigettato il piercing, costringendo Uzi a togliere l’innesto e sottoporsi a una terapia antibiotica. Se non sta attento, Uzi potrebbe anche sviluppare un cheloide, una lesione cicatriziale.

https://twitter.com/LILUZIVERT/status/1355564686507446275

Il piercer newyorkese Matt Mayfield, dello studio Love Adorned, dice che “se non lo rigetta, sarà il miglior piercing della storia, ma la taglia, il peso e la forma della pietra non sono proprio i più indicati per una guarigione facile.” Se guarirà bene, aggiunge Reyes, il diamante “farà parte di lui” e potrà muoversi liberamente, anche se Uzi dovrà stare attento a non dare testate a nessuno perché rischia di fratturarsi il cranio.

Un’altra preoccupazione potrebbe essere quella del furto: “La barra di titanio è ancorata a uno strato sottile di pelle. Se tiri forte viene via. Se qualcuno ti dà un pugno, rischi tantissimo, sarà un bagno di sangue.”

Secondo Reyes, però, la cosa più pericolosa sarà la vita di tutti i giorni: “Io avevo un microdermal nel braccio. Ogni volta che urtavo qualcosa o si incastrava in un asciugamano, mi faceva un male cane.”

Mayfield concorda: “Mettersi una maglietta non sarà più un’operazione così banale” per Lil Uzi. “Per guarire, i dermal hanno bisogno del minor movimento possibile. Tirarlo, sollecitare l’area o giocherellarci potrebbero far muovere la base—e una volta che questa inizia a spingere per uscire, non resta molto tempo. In generale, per piercing del genere potrebbe essere una buona idea iniziare da misure piccole, lasciare guarire e poi aumentare la dimensione della gemma.”

“Voglio letteralmente trasformarmi in un diamante,” ha twittato Uzi. Così è sicuramente sulla buona strada.

Nota: una versione precedente del testo conteneva una descrizione poco adatta di cheloide. È stata modificata.