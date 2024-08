Il processo Depp contro Heard sta producendo tantissimi meme. Ecco perché è un problema

“Johnny ci ha regalato così tanti ricordi con i film che ha fatto. Si meritava di meglio.” Scout Robert ha 24 anni, vive in California ed è una delle tante persone su TikTok che hanno dedicato il proprio account a documentare il processo per diffamazione da 100 milioni di dollari tra le star di Hollywood Johnny Depp e Amber Heard. In tribunale, sia Depp che Heard sostengono di aver subito abusi da parte dell’altra persona durante il loro matrimonio—e negano di averne perpetrati.

Su TikTok, ogni momento del processo è stato sezionato e remixato da quando ha avuto inizio, l’11 aprile 2022—grazie al fatto che è trasmesso in diretta sia televisiva che sui canali YouTube di Sky News, Fox e di reti specializzate come Law & Crime e Court TV.

Videos by VICE

Alcune delle clip su questi canali hanno milioni di visualizzazioni. “Non sapevo in cosa mi stavo cacciando,” dice a VICE Ashley Kaye, un’altra utente di TikTok che pubblica contenuti sul processo. “Ogni singolo giorno un nuovo strato, come una cipolla, e non riesco a credere a quanto sia folle la situazione.”

Il divorzio di Depp e Heard nel 2016, che ha ricevuto molta attenzione mediatica, comprendeva già accuse di violenza domestica e Heard aveva già fatto richiesta di un provvedimento restrittivo provvisorio contro Depp prima che il divorzio fosse finalizzato. Heard ha poi scritto un articolo pubblicato sul Washington Post nel 2018, descrivendosi come “una figura pubblica che rappresenta l’abuso domestico,” senza fare il nome di Depp direttamente. Lo stesso anno, un articolo sul Sun ha fatto riferimento a Depp come a uno “che picchia la moglie.” Depp ha fatto causa al Sun per calunnia senza risultati, e sta ora facendo causa a Heard per 50 milioni di dollari per l’articolo uscito sul Washington Post, e Heard ha intentato una contro-causa per 100 milioni di dollari.

https://www.tiktok.com/@mculokii/video/7088851090917117186?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1

Il verdetto è previsto per il 19 maggio 2022, ma molte persone sembrano aver già deciso chi è colpevole e chi innocente. La stragrande maggioranza dei video su TikTok—come anche i commenti sotto gli streaming del processo—sono dalla parte di Depp. Pezzi di processo diventano oggetto di analisi minuziose su TikTok, e si sprecano i video fancam e compilation dei “momenti buffi” di Depp e in cui risponde “per le rime” agli avvocati di Heard. Le tag #johnnydepp e #justiceforjohnnydepp hanno cumulato miliardi di visualizzazioni su TikTok; un edit comico di Depp “stanco marcio degli avvocati di Heard” è stato visto oltre 20 milioni di volte. Anche l’audio dell’avvocata di Heard che chiede a Depp se si fosse versato “una mega pinta di vino” è diventato virale su TikTok, con circa 5 milioni di visualizzazioni sui video taggati #megapintofwine.

Il fervore su TikTok riguardo a un processo che coinvolge celebrità sembrerà senza precedenti, ma, come spiega Jenna Drenten, professoressa di marketing della Quinlan School of Business, non è affatto la prima volta che un processo cattura l’attenzione della gente in questo modo. “Nel 1993, i cittadini americani sono rimasti incollati alla televisione per guardare l’inseguimento della polizia di una Ford Bronco bianca sulla superstrada di Los Angeles,” racconta, alludendo alla spettacolarizzazione del processo a OJ Simpson.

Il processo a OJ è stato uno dei primi a essere trasmesso in diretta televisiva e ha “cambiato il modo in cui le persone si relazionano con i processi alle star,” dice Drenten. Stando alla professoressa, il trend su TikTok di “remixare” il processo che coinvolge Depp è solo “un sottoprodotto del sensazionalismo mediatico,” che già esiste nel giornalismo televisivo. La differenza è che “è ora in mano ai fan.”

È importante notare che la fan culture stessa si è evoluta molto e si è riversata nei mondo mainstream. “Generi e pratiche che erano una volta relativamente confinati a comunità di nicchia, sono ora molto visibili e comuni,” aggiunge la professoressa di sociologia Briony Hannell, facendo l’esempio di come “pratiche da fan”—come le compilation di fancam, originariamente progettate e usate dalle fandom del K-pop—, ora sono usate da fan di qualsiasi tipo di celebrità e personaggio pubblico.

Le fancam e i video di supporto a Depp sono meglio compresi nel contesto della sua decennale carriera da attore. Depp ha interpretato alcuni dei personaggi più iconici del cinema di Hollywood, come Jack Sparrow nel franchise di I pirati dei Caraibi ed Edward mani di forbice, il che lo rende un “facile oggetto di memeficazione,” stando a Pamela Rutledge, psicologa specializzata in media. “Nonostante si stiano discutendo questioni di abusi domestici molto serie, la persona pubblica di Depp, i suoi ruoli ben noti e la sua reputazione conferiscono agli atti una qualità surreale che contribuisce ai contenuti fancam.”

Hollywood, la cultura fandom e il sensazionalismo da rivista scandalistica non sono gli unici elementi che danno forma alla reazione delle persone al processo tra Depp e Heard. Amanda Brennan, archivista di meme ed esperta di trend, ritiene che la popolarità dei programmi di true crime e delle serie drammatiche a tema legale giochino a loro volta un ruolo nella situazione. “Anziché vedere persone reali in questi scenari, vediamo personaggi mono-dimensionali di una storia che le persone vogliono seguire come farebbero con una serie TV,” spiega. “Proviamo empatia per le figure con cui abbiamo una relazione parasociale, facendo il tifo per loro come se fossero i personaggi di una serie drammatica adolescenziale.”

Esattamente come la comunità di fan di Twilight si divideva tra Team Edward e Team Jacob, gli utenti di TikTok dichiarano la propria alleanza al Team Johnny Depp. L’hashtag #teamjohnnydepp su TikTok ha oltre 80 milioni di visualizzazioni. VICE ha trovato persino decine di account TikTok tutte con la stessa foto profilo: una grafica in bianco e nero con scritto ““Justice for Johnny Depp.”

Alcune figure esperte hanno espresso preoccupazione per la “memeficazione” del processo Depp vs. Heard e per le fancam e i remix su TikTok, rispetto alle implicazione che potrebbero avere su come trattiamo il problema della violenza domestica. È per questo che la specialista Evie Muir, che si occupa di violenza domestica, trova così inquietante la retorica pro-Depp dietro i TikTok. “Vediamo continuamente esempi di persone che partono subito per difendere, vendicare e sostenere una celebrità che non hanno mai incontrato, e sappiamo che questo rispecchia il modo in cui è trattata una vittima quando una persona di famiglia, amica, collega o conoscente è accusata,” spiega.

“Ciò che dovrebbe preoccuparci è il messaggio che le reazioni al processo Depp/Heard mandano alle persone che sopravvivono a situazioni di violenza di genere nel mondo; che non saranno credute, che saranno messe in discussione e in ridicolo.”

I creator su TikTok con cui VICE ha parlato non sono dello stesso avviso, ovviamente. @MCULokii, TikToker che ha accumulato milioni di visualizzazioni con le sue compilation comiche sul processo, dice che lo scopo dei suoi contenuti è “alleggerire l’umore.”

“Credo che i video abbiano tutti buone intenzioni. Nessuno è qua per farsi beffe di un argomento serio come l’abuso domestico,” dice. “Dopo tutto, Johnny Depp stesso fa battute e ride [in tribunale] e dovremmo poterlo fare anche noi!”

Anche Kaye dice di essersi convinta “a continuare” a postare video su TikTok relativi al processo dopo che il suo primo video, che includeva un audio di Heard in cui dice di aver colpito Depp, ha spinto altri utenti a scriverle e ringraziarla per aver creato consapevolezza sul tema della violenza domestica. Altre persone credono che Depp sia innocente e vogliono aiutarlo a ripulire il suo nome. “Combattere per l’uguaglianza non è mai di cattivo gusto,” dice Scout.

Ma il tipo di contenuto che vediamo in giro serve solo a “diluire l’importanza di quanto sostengono Depp e Heard,” dice Carla Manly, psicologa clinica specializzata in trauma e problemi relazionali. A prescindere dal verdetto, dice che ci saranno conseguenze terribili sia per Depp che per Heard, oltre che per tutte le vittime di violenza domestica: “Quando trasformiamo problemi importanti in uno spettacolo anziché rispettare il significato che hanno per le persone coinvolte, è il primo passo di una catena di eventi futuri.”

Le motivazioni con cui ogni persona crea questi video sono diverse, ma è ovvio che questi video rappresentano il primo assaggio di fama virale per molta gente su TikTok. Come sottolinea Drenten, il numero di visualizzazioni e follower che si accumulano con questo tipo di contenuto può fare gola. “Le fancam su TikTok permettono alle persone di celebrare il proprio momento sotto i riflettori,” spiega. “Remixare un processo tra celebrità attraverso le fancam di TikTok è un meccanismo che permette alle persone comuni di fare click, like e follower per sé.”

Che questi creator intendessero o no contribuire alla spettacolarizzazione del processo è chiaro che i loro video sono diventati una fonte di intrattenimento macabro—ed è opinabile che comprimere un processo complesso di potenziale violenza domestica in video da poche decine di secondi sia il modo migliore per accrescere la consapevolezza del problema. Per usare le parole di Hannell: “Quando qualsiasi artefatto culturale è a disposizione, pronto per essere remixato e ricreato, dove si stabilisce il limite?