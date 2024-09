Un esperto ci ha spiegato come e quando sarà la prossima guerra mondiale nucleare

Da Segretario della Difesa per la presidenza Clinton, Bill Perry ha trascorso buona parte della sua vita a guardare il mondo prepararsi alla guerra nucleare.

In pochi saprebbero parlare dell’argomento con cognizione di causa quanto lui. E il fatto che pensi che il pericolo di un conflitto del genere oggi sia più concreto che mai, non depone moltissimo a favore dell’umanità.

Videos by VICE

Sin dagli anni Quaranta, la grandissima parte degli armamenti nucleari si divideva, a livello globale, tra gli arsenali americani e quelli sovietici—dato che la presenza dell’ombrello difensivo americano sugli altri paesi più sviluppati li sollevava dall’esigenza di costruirsene uno proprio.

Questo scenario, però, sembra in procinto di cambiare drasticamente, e nel giro di poco tempo.

Ad oggi, la linea dura contro la Russia sembra essersi notevolmente ammorbidita sotto Trump. In Europa, stando al New York Times, l’UE starebbe cominciando a pensare di costruire un proprio sistema nucleare difensivo.



In più c’è la questione della Corea del Nord, che non meno di pochi giorni fa ha lanciato quattro missili nelle acque territoriali giapponesi, e che non a caso è stato il tema di uno degli ultimi ‘avvertimenti’ che Obama avrebbe lasciato a Trump nelle ultime settimane.

In questo contesto, tutti gli esperti in materia—Perry compreso—appaiono molto preoccupati dal possibile ritorno di una coltre di gelo nucleare sul pianeta.

In particolare, Perry è convinto che il rischio che anche un’esigua quantità di uranio arricchito finisca nelle mani sbagliate—esempio: terroristi—non sia molto remota.

“Di tutte le catastrofi nucleari che ci potrebbero potenzialmente aspettare, questa è la più plausibile,” ci ha spiegato. “Probabilmente c’è una possibilità su due che accada entro 10 anni.”

Nel video che riportiamo in alto, estratto dal nostro show su HBO “VICE News Tonight”, Bill Perry ci ha spiegato come potrebbe essere questo terrificante—ma per niente remoto—scenario nucleare.

Segui VICE News Italia su Twitter e su Facebook