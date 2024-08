5 ricette con i funghi per dare una svolta ai vostri tristi menu casalinghi

Generalmente si pensa che i funghi freschi siano una specialità autunnale, ma non è così; i funghi freschi si trovano tutto l’anno a seconda della tipologia. Se sei un appassionato fungarolo non è una novità, se non lo sei meglio informarti dal tuo fruttivendolo di fiducia (se ne hai uno, se non lo hai trovalo immediatamente). In alternativa esistono delle buone alternative conservate come i funghi secchi, sott’olio e surgelati; non tutti hanno la stessa qualità ovviamente. Poi tutto l’anno troverete nel banco frigo i funghi coltivati, come Champignon, Prataioli ecc, non il massimo, ma possono andare bene nei momenti d’emergenza.

La prima cosa da imparare su i funghi freschi è come pulirli: non usare l’acqua, tendono ad assorbirla, ma munisciti di uno spazzolino e un po’ di pazienza.

Seconda cosa: i funghi sono molto più versatili di quanto pensi. Quante volte abbiamo visto, per esempio, usare porcini per creme, risotti e fettuccine. Con le ricette qui sotto abbandonerai la comfort zone delle solite ricette con i funghi, credimi. Ad esempio per evitare la loro solita consistenza viscida, puoi farli al forno e farli diventare croccanti, quasi fossero patatine.

Qui sotto le ricette con funghi che ti accompagneranno dalla colazione fino alla cena (e non solo durante l’autunno).

Toast al pesto e funghi

In questa ricetta tre diversi tipi di funghi si alternano a verdure e pesto; un’esplosione di sapori sopra ad una fetta di pane tostato. Un’ottima idea per iniziare una cena o un aperitivo.

La ricetta del toast al pesto ai funghi

Uova in tazza con funghi

Avevi mai pensato di fare colazione con i funghi? Questa ricetta ti convincerà una volta per tutte che la colazione salata è decisamente una figata, sopratutto se si parla di uova e tuorli fondenti.

Ricetta delle uova e funghi in tazza per la colazione.

Insalata di funghi e ramen

Quest’insalata non ha nulla da invidiare alla classica zuppa in brodo di ramen. Una ricetta che può sostituire un canonico piatto di pasta. Gli ingredienti sono uova, funghi shitake, una salsa a base di miso: tutto l’occorrente per sentirti almeno un paio d’ore in Giappone.

Ricetta dell’insalata di ramen, miso e funghi.

Bistecca con funghi arrosto

In questa ricetta, i funghi Maitake vengono cotti al forno risultando croccanti. In più abbinati a una bistecca al sangue e a una salsa al burro e whisky possono diventare il piatto principale di una cena. Segui passo passo la cottura della carne per non far risultare la carne una suola di scarpa.

La ricetta di bistecca in padella e funghi arrosto

Burger affumicato con funghi

Infine che tu sia vegano o meno, questo panino con burger vegan con i funghi è una bomba; il sapore terroso verrà accentuato dall’affumicatura dei funghi e dalla maionese senza uova. Ogni dettaglio di questa ricetta è un’autentica figata tutta vegetale.

Ricetta del burger affumicato vegano.

