Cimentarsi con la cucina indiana, grazie a queste 8 ricette facili

Trovare un buon ristorante di cucina indiana in Italia, spesso, non è facile. Un po’ perché alcuni locali che propongono questo tipo di cucina non sono davvero gestiti da indiani, un po’ perché le ricette vengono sempre un po’ occidentalizzate, penalizzando la bella spinta di gusto tipica di questa cultura gastronomica.

Cultura anche molto ampia, essendo l’India un paese enorme e pieno di cucine regionali e, dunque, di chicche.

Rischieremo di semplificare in questo post, lo sappiamo, ma vogliamo assolutamente raggruppare un po’ delle nostre ricette indiane facili preferite: dal Pollo Tikka Masala, passando per i celebri street food fritti che sono sempre una gioia per gli occhi. Non scordiamoci anche i dolci indiani, che sono una discreta figata se non li conoscete.

Ricette indiane facili

Onion Bhaji: frittelle indiane di cipolla

Questo è un tipico spuntino indiano, fritto, ma comunque molto aromatico e fresco grazie allo zenzero e ai semi di cumino.

Trovate la ricetta delle Bhaji qui.

Samosa ripieni di verdure

Forse uno degli street food più amati e conosciuti del paese: i samosa, nonostante la forma per noi un po’ ostic,a sono abbastanza semplici da preparare. Il trucco di questa ricetta in particolare è che si friggono due volte.

Come fare i samosa vegetariani

Sottaceto di mango piccante

Se avete mai avuto la fortuna di entrare in un mercato in India, avrete notato una pila di barattolini di sottaceti di mango piccante campeggiare fra uno stand e l’altro. Se quelli che trovate nei negozi di cucina internazionale non vi piacciono, provate a rifarli in casa.

La ricetta per i sottaceto di mango indiani

Aloo Paratha: il pane indiano con patate

Una delle cose che ordinate di più al ristorante indiano sotto casa: il pane buonissimo, spesso farcito e chiamato Naan. In questo caso particolare parliamo dell’Aloo Paratha che è una ricetta indiana abbastanza semplice se si considera che l’impasto deve solo riposare, e non lievitare.

La ricetta dell’Aloo Paratha

Pollo Tikka Masala

In Italia lo conosciamo con il nome di Pollo al Curry e le riproduzioni sono orride quanto quelle della carbonara con la panna estere. In realtà c’è attualmente una disputa sulla natalità del piatto, fra Scozia e tempi antichi indiani. Comunque la ricetta originale si chiama Tikka Masala, e si può fare anche col pollo ovviamente, e se lo accompagnate con un bel po’ di riso non sbagliate.

Come si fa il Pollo Tikka Masala

Tacchino Tikka Masala

Qui un’altra versione con qualche ingrediente diverso: la costante è l’effetto sempre cremosissimo. Qui invece del riso fate la scarpetta con del Naan.

La ricetta del Tacchino Tika Masala

Besan Ladoo

I dolci indiani sono molto buoni e anche abbastanza semplici da realizzare: non ci sono creme da montare o impasti complicati. Iniziamo con queste palline, Besan Ladoo, che si fanno con la farina di ceci, mandorle e zucchero.

Il procedimento per i Besan Ladoo

Peda al pistacchio

Fra le ricette indiane i peda al pistacchio sono senza dubbio delle chicche, da servire magari con un chai al latte.

Come fare i Peda al Pistacchio

