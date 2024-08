Queste ricette di pancake da tutto il Mondo sembrano nate per farti felice

Partiamo dal Nord America, magari dal Canada, dirai tu. E, in effetti, dove potrebbero nascere quelle scenografiche torri di pancake, ricoperte di sciroppo d’acero e guarnite con frutta fresca, che sono la colazione per eccellenza degli americani. Si potrebbe puntare qualche sterlina sulla corona inglese, che dedica un Pancake day in occasione dello Shrove Tuesday, il martedì grasso britannico, alla signora che, secondo una leggenda, si mise a correre con una padella per strada, per non perdersi la confessione ed evitare di bruciare i suoi pancake.

Eppure, queste frittelle di pastella, spesse circa 3-5 mm, affondano le proprie radici nell’antica Grecia. Magnete e Cratino, nelle loro commedie, fanno riferimento ai teganites, delle focaccine a base di olio, farina, miele e formaggio, chiamate così per il tegame in cui venivano cucinate. In una forma o nell’altra, i pancake fanno il giro dell’Europa, passando per la Roma imperiale, la Germania, la Francia(leggi crêpe), l’Olanda, prima di sbarcare oltreoceano.

In tutto questo girovagare, e fra tutte queste versioni, la moda del pancake ha dimenticato di sfondare in Italia. Se si esclude Milano, dove se non hai fatto almeno una volta il brunch da California Bakery sei uno sfigato, è difficile vedere qualcuno che al mattino fa colazione con i pancake, per quanto buoni o facili da preparare siano. A differenza, per esempio, del sushi (oddio sushi è un parolone, cerchiamo di diversificare) che ha colonizzato anche gli anfratti più remoti d’Italia.

Ma i pancake non sono solo sciroppo d’acero e frutta. L’impasto neutro è adattabile a ogni sorta di accompagnamento o ripieno, dolce, salato, proteico, vegetariano, e possono benissimo essere un piatto unico. E queste ricette ti dimostreranno che dovremmo iniziare a farci i pancake a casa.

Pancake alla canadese

“Sicuramente non avete mai assaggiato pancake come questi, anche perché saranno i migliori di tutta la vostra vita”. Lo chef Matty Matheson, da Toronto, ti insegna a realizzare i pancake più soffici e deliziosi del pianeta Terra, in solo 30 minuti. Una torre di libidine, glassata con sciroppo d’acero e guarnita con frutta fresca.

Pancake alle mele e panna acida

Continuiamo con le torri di pancake che tanto ci piacciono: questa volta una ricetta un po’ più complessa, con granola speziata, noci pecan, mele, sciroppo d’acero e panna acida. Il brunch fa un passo in avanti molto importante con questa versione.

Okonomiyaki: pancake giapponesi

Voliamo in Sol Levante per raccontarti una ricetta tradizionale giapponese, che in realtà è adattabile a ennemila varianti, a seconda della tua comfort zone. Alcuni la chiamano frittata, in realtà potrebbe essere benissimo assimilabile ai pancake: qui una pastella neutra, arricchita di alga nori e cavolo verde, si accompagna a ogni sorta di ben di Dio. Pancetta, salsa agrodolce, maionese, cipolline, coriandolo, uovo al tegamino e nella ricetta originale anche con del Katsuobushi. Le briciole di tempura fritte sgrassano, stai tranquillo/a.

Pancake cinesi al cipollotto

Si chiamano Cong you bing, assomigliano alla nostra piadina, ma sono cinesi e sono così facili da preparare, che potresti mangiarli quando vuoi. Basta impastarli e lasciarli riposare mezz’ora, per poi cuocerli al volo. Il cipollotto è la svolta aromatica che ti stende. L’intingolo d’accompagnamento è obbligatorio. Perché rinunciare al piacere?

Pancake olandese

I Pannenkoeken, sono una splendida via di mezzo tra le crêpes e i pancakes, e si trovano abbastanza comunemente in Olanda. Spesso la farcitura e dentro l’impasto, cotta direttamente in esso, ma qui prendiamo in prestita la farcitura alla francese, sopra.

Pancake di kimchi e salmone

Se hai ancora del salmone cucinato e avanzato da Natale (magari congelato, almeno che tu non voglia farti del male), è arrivato il momento di farlo fuori con un certo stile. Condiscilo con del kimchi, per non farti mancare l’immancabile dose asiatica, che tanto ci piace. Dorati, fragranti e croccanti, i pancake salva spreco migliori del mondo.

