Diversi tipi di pane da tutto il mondo che puoi rifare a casa, perché ormai sei un PRO

In tempi di crisi e di lockdown ci rifugiamo in poche isole felici: le serie tv e soprattutto carboidrati. Pizze fatte in casa (anche senza lievito) e panificati di ogni sorta e grandezza. Grani antichi, la 00 dell’Esselunga, il lievito secco o quello madre: vale tutto.

Ma per non deludere la tua voglia di sperimentare, visto che passerai altro tempo a casa, abbiamo voluto aggiungere un nuovo grado sfida: panificati particolari, con ricette da tutto il mondo, anche ripieni. Perché il pane tradizionale è buono, ma metti quello indiano con patate?

Quindi acquistate badilate di farine online, procuratevi del lievito – se serve – e cimentatevi con il carboidrato in tutta la sua complessità.

Tortilla Messicana

I fan dei tacos forse ne hanno delle scorte in dispensa, ma potrebbe essere un passo in più cimentarsi con la tortilla da zero. Qui a base di farina e non di mais, giusto per facilitare la procedura e non perdere la pazienza al primo tentativo.

Come fare la tortilla messicana a base di farina

Bagel fatti in casa

Un panino non esattamente della nostra tradizione, ma te lo sarai mangiato nelle bakery americane o in viaggio fra New York e altre capitali europee. I bagel possono essere riprodotti a casa, servono – oltre al lievito e le farine – malto e miele. Anche semi di sesamo ovviamente.

La ricetta per i bagels fatti in casa.

Bretzel

Grado sfida sempre più alto: questa volta una ricetta teutonica per cambiare un po’ stile. Anche qui il segreto per un buon carboidrato è il miele, con aggiunta di burro e liscivia per uso alimentare (idrossido di sodio)

Qui la ricette dei bretzel.

Pani ripieni: Pane al nero di seppia

Iniziamo qui con pani particolari da tutto il mondo o semplicemente ripieni di qualcosa. Questa chicca al nero di seppia, oltre ad essere scenografico, riesce ad accompagnare una grande insalata di mare o una mangiata di pesce di quelle epiche. Se poi ci vuoi mettere dentro un semplice burger di salmone fai pure.

La ricetta del pane al nero di seppia.

Khachapuri – Pane ripieno georgiano

Chi è stato in Georgia almeno una volta, sa che si torna con una dipendenza: il khatchapuri, un panificato a metà fra pizza ripiena e torta rustica che accompagna pranzi e funziona anche come street food. Due versioni: quello ripieno di formaggio e quello “aperto”, sempre con un botto fdi formaggio, ma con l’uovo sopra.

Pane di patate indiano – Aloo Paratha

Su questo pane non abbiamo che da dire una cosa: è una ricetta che sembra molto complessa, ma in realtà è discretamente veloce. Qui l’impasto non prevede lievitazione – solo un breve riposo in frigo – e il ripieno è molto semplice. L’unica abilità è quella di saper fondere con un matterello impasto e ripieno di patate, rendendo questo pane indiano una delle cose più deliziose della settimana.

Qui la ricetta dell’Aloo Paratha

