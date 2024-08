Le ricette per dei piatti buoni, unti e vegani

Noi di Munchies vogliamo essere sinceri, perché la sincerità è la chiave per una lunga e sana relazione. E iniziamo da qui: le ricette vegane non sono automaticamente sane come vogliono farvi credere. Le patatine fritte sono vegane, così come la Coca Cola (in teoria, visto che non sappiamo bene quali siano gli ingredienti al suo interno).

Ma una cosa altrettanto vera è che le ricette vegane possono essere buonissime. Fare a meno dei derivati animali non vi toglierà mai il piacere di addentare un carboidrato o un fritto, di ingozzarvi di guacamole e neanche di trangugiare un buon panino alle cinque del mattino. La cucina vegana può essere piena di calorie, grassi, lievitati soffici e fritti. Dimentica l’insalata scondita, dai il benvenuto a dei taquitos belli unti.

Videos by VICE

Scommettiamo che con questi piatti potrai considerare l’idea di diventare vegano almeno per un giorno.

Ricette vegane buonissime: Taquitos vegani

Deliziosi taquitos, a base di tortilla fritta e ripieni di verdura, da immergere in una setosa salsa di guacamole e tomatillo. Vi state eccitando almeno un po’?

La ricetta dei taquitos vegani

Pannocchie fritte vegane

Le pannocchie sono vegane, anche la salsa aioli è vegana. Sono due cose vegane insieme che si incontrano: il fritto celebra questa unione sorprendente.

La ricetta delle Pannocchie fritte con salsa aioli

Burger affumicato Vegano

Lo sappiamo: quando si parla di burger vegani o panini vegetariani la disapprovazione non stenta ad arrivare, ma ci sono soluzioni come nel caso di questo burger affumicato che, grazie ai funghi e al cavolo nero, può davvero svoltare una cena vegana.

La ricetta del burger vegano

Platano fritto

Alternativa alle solite patatine fritte, che rimangono un capo saldo di qualsiasi alimentazione, onnivora o vegana che sia.

La ricetta della chips di platano

Frittelle di Ceci speziate

Frittelle molto sensuali a base di ceci e di spezie, che tutto urlano tranne che tristezza. Se siete vegani sostituite lo yogurt della salsa con uno yogurt di soia. Friggete e mangiate a profusione. Stop.

La ricetta delle frittelle di ceci

Caeser Salad Vegana

Ok, ci abbiamo messo l’insalata, ma questa non è il tipo di insalata triste che portate in ufficio. La Caesar Salad è un must, a base di pane e salse. Ecco non è propriamente light neanche in versione vegana.

La ricetta della Caesar Salad

Guacamole Originale

Non ci dilungheremo molto sulla guacamole, la salsa che crea dipendenza, che si fa in pochissimi minuti e che, nonostante sia vegana, piace praticamente a tutti. Vedete che non dovete sacrificarvi troppo in fondo?

La ricetta originale del guacamole

Baba Ganoush

Continuiamo con la categoria “cose in cui intingere pita e crostini”. Questa è il Baba Ganoush, è la ricetta mediorientale originale non include derivati animali. Quindi nessuna correzione di sorta, ma solo tanta bontà in versione melanzana arrostita.

Come fare il Baba Ganoush

Maionese vegana

La maionese non prescinde dalle uova, lo sappiamo, ma se volete una versione senza – magari siete intolleranti alle uova oltre che vegani – questa ricetta è incredibile.

Come fare la maionese vegana.

Brownies Vegani

Brownies senza burro? Sì, ma con olio di cocco e un bel po’ di altri ingredienti che manterranno questi dolci americani belli morbidi e idratati.

La ricetta dei Brownies vegani.

Segui MUNCHIES Italia anche su Facebook e Instagram.