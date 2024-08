Si sono inventati lo shampoo al formaggio e il balsamo al bacon, e nulla potrà mai più superarli

Avete presente quando non riuscite a dormire perché sapete che di lì a poche ore mangerete qualcosa di buonissimo per colazione? E non fate quella faccia, so che è capitato anche a voi. Anche perché diciamolo senza remore, nulla al mondo è meglio della colazione.

Ecco, allora per rendere onore al pasto più importante della giornata (che a volte diventa anche l’unico moltiplicato per tre) ecco quello che ufficialmente rasenta la perfezione: il kit Cheesy Shampoo & Wakin’ Bacon Conditioner della Einstein Bros. Bagels, che rivede il concetto di shampoo e balsamo in versione colazione, regalando a chiunque usi questi due prodotti un adorabile aroma di panino al bacon e al formaggio.

Videos by VICE

Un kit regalo composto da shampoo e balsamo che costa solo 9$ (poco più di 7 euro). O meglio, costava, perché è andato a ruba e risulta momentaneamente sold out.

Geniale (quasi quanto il suo spot pubblicitario).

Ideato in occasione del lancio di un nuovo panino (l’Eistein Bros. Bagels, quando non vende felicità in formato 236 millilitri, è un fast-casual bagel restaurant), il kit ha trasceso le leggi del marketing ergendosi a portavoce di una generazione sempre più affamata di idee nuove, lasciando i suoi creatori avvolti da un sottile strato d’ironia. O forse più semplicemente alla gente piace odorare di formaggio (che a mio avviso potrebbe diventare una norma del tutto rispettabile, se togliamo giusto qualche varietà).

Quindi, in sostanza, ora possiamo spalmarci la colazione addosso ancor prima di farla, magari mentre sorseggiamo l’ormai celeberrima birra da doccia e pensiamo a quanto sarà bello scartare l’uovo di Pasqua al formaggio che ha fatto impazzire il web.

Scusatemi ma io credo proprio ci siano tutti i presupposti per una giornata perfetta.

E, perché no, per un progresso tecnologico che ci renderà tutti felici (e puzzolenti?).

Segui MUNCHIES Italia anche su Facebook e Instagram.