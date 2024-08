Di cosa dovrebbero parlare i politici alle elezioni? Partecipa al sondaggio

Ci siamo: dopo cinque lunghi anni, il 4 marzo torneremo a votare.

A tal proposito, a fine anno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato i partiti a fare “proposte comprensibili e realistiche, capaci di suscitare fiducia, sviluppando un dibattito intenso, anche acceso ma rispettoso,” con l’obiettivo di limitare “l’astensionismo e la disaffezione per la vita pubblica”—che stando ai sondaggi sono particolarmente elevati tra i giovani.

Per ora, tuttavia, l’inizio di campagna elettorale non sembra andare nella direzione auspicata—anzi. Da parte nostra, pensiamo che molti temi importanti, soprattutto per gli under 30, stiano rimanendo fuori dal dibattito. Per questo abbiamo pensato di coinvolgervi, e vi chiediamo di darci una mano: quali sono le cose di cui si dovrebbe parlare in questa campagna elettorale?

Potete dircelo compilando il nostro sondaggio. Se non riesci a visualizzarlo, clicca qui.

Aggiornamento del 16 gennaio: il sondaggio si è chiuso. Grazie per aver partecipato.