Thomas Bangalter dei Daft Punk è comparso in pubblico senza casco

Fin dalla loro ascesa a star internazionali vent’anni fa, Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter dei Daft Punk sono gradualmente scomparsi dalla vita pubblica. Riuscire a vederli senza i loro tipici caschi scintillanti è un’impresa rara.

È per questo che per vedere Thomas Bangalter in pubblico senza casco, nel 2017, c’è voluta un’occasione davvero speciale.

Bangalter infatti è comparso a fianco di sua moglie, l’attrice francese Élodie Bouchez, alla cerimonia d’apertura del festival del Cinema di Cannes. Il film Fleuve noir in cui lei compare è in concorso.

Non ci è dato sapere se Bangalter si farà vedere ulteriormente in futuro; nel frattempo puoi confrontarlo con l’immagine mentale che hai di lui o, se preferisci, con Adrien Brody nel breve video qua sotto.

