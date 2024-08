Torta salata con cavolo e bacon

Preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 1 ora e 20

Ingredienti

1 peperone medio

170 g di Parmigiano Reggiano o altro formaggio grattugiato

90 circa di cavolo rosso finemente affettato

2 strisce di bacon cotto, grossolanamente spezzettato

1 jalapeño sottaceto, sminuzzato

1 scalogno, finemente affettato

250 g di farina

8 g di lievito

1 cucchiaino di polvere di peperoncino

½ cucchiaino di pepe nero macinato fresco

½ cucchiaino di sale

4 uova grandi a temperatura ambiente

125 ml di latte

2 cucchiai di grasso del bacon

2 cucchiai di concentrato di peperoncino

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Videos by VICE

Procedimento

1. Scalda il forno a 175°C. Ricopri uno stampo da plumcake con carta da forno.

2. Accendi un fornello a fuoco alto. Mettici direttamente sopra il peperone e cuoci, girando con le pinze, finché la pelle non è completamente carbonizzata – circa 5 minuti (oppure cuocilo in forno, girando quando c’è bisogno, per circa 15 minuti). Avvolgilo in un sacchetto di plastica per 10 minuti poi sbuccialo mettendo da parte la pelle. Togli i semi e affettalo. Mettilo in una ciotola con formaggio, cavolo, jalapeño, bacon e scalogno.

3. In una ciotola grande mescola insieme farina, lievito, polvere di peperoncino, sale e pepe. Fai un buco nel centro e sbattici dentro uova, latte, grasso di bacon, concentrato di peperoncino e olio, finché non si forma un impasto liscio e uniforme. Mettici dentro verdure e formaggio e versa l’impasto dentro la teglia. Sbatti delicatamente sulla superficie di lavoro. Cuoci finché non è dorato in cima, circa un’ora. Lascia raffreddare delicatamente prima di servire.

Questo articolo è originariamente apparso su VICE US.