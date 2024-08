C’è un documentario sui Velvet Underground in lavorazione

Todd Haynes, il famoso regista indipendente statunitense che tutti ricordiamo per Velvet Goldmine, si trova a Locarno in questi giorni per ricevere il Pardo d’onore alla carriera. Variety riporta che il regista avrebbe annunciato due progetti in lavorazione: uno sarà una serie TV Amazon riguardante “un personaggio di fondamentale importanza dal punto di vista storico e culturale”; l’altro invece sarà un film documentario su una delle band più importanti della storia della musica, i Velvet Underground.

L’annuncio arriva proprio nell’anno in cui il primo, fondamentale album della band, The Velvet Underground & Nico anche conosciuto come Il Bananone, compie 50 anni. Haynes ha rivelato alcuni dettagli della lavorazione del film, come ad esempio la sua intenzione di usare materiale preso dall’archivio di film di Andy Warhol, manager e direttore artistico del gruppo nei suoi primi anni di attività, ma anche “una ricca tradizione di film sperimentali, un linguaggio che abbiamo perso e da cui ci allontaniamo sempre di più”, riporta sempre Variety.

È risaputo che il materiale video sulla band di Lou Reed e John Cale è scarso, ed è proprio questa “sfida” a stimolare Haynes che, dice, è attratto da “l’emozione della ricerca e dell’assemblaggio visivo”; l’intenzione è quella di raccogliere quante più testimonianze possibili dagli ex-componenti del gruppo ancora in vita e di figure fondamentali della controcultura americana anni Sessanta. Secondo il regista, il documentario sui Velvet Underground sarà una “intensa esperienza visiva”.

Il titolo non è stato ancora annunciato, ma non importa. Noi non stiamo già più nella pelle.

