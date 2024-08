Zijn mijn Gmail en Instagram gehackt? Zo kom je erachter

Over het algemeen gaan hackers het liefst los op de accounts van bekende politici of rijke crypto-investeerders. Maar ook normale mensen zoals jij en ik kunnen een doelwit zijn. Misschien heb je wel een gestoorde ex die je probeert te stalken, of doet een of andere middelmatige cybercrimineel een poging om toegang te krijgen tot je bankrekening.

Het zou best kunnen dat je je soms afvraagt of je misschien gehackt bent. Maar hoe kom je er eigenlijk achter of iemand anders je account in handen heeft gekregen?

Die vraag blijkt een stuk lastiger te beantwoorden dan je zou denken. De verschillende online diensten waar jij gebruik van maakt, geven je namelijk allemaal weer andere informatie en daardoor is het niet altijd even makkelijk om erachter te komen of iemand met je account aan de haal probeert te gaan. Gelukkig hebben we deze gids voor je opgesteld, waarmee je er dankzij een paar simpele stappen achter kunt komen of iemand bijvoorbeeld je Gmail, Microsoft Outlook, Steam of Facebook is binnengedrongen.

Een kleine waarschuwing: soms is het simpelweg onmogelijk om een definitief antwoord te krijgen op de vraag of je gehackt bent. Als je toch bang bent dat dit wel het geval is, kun je het best contact opnemen met een deskundige, zoals deze hulplijn van Access Now. Let er trouwens ook op dat we het in deze gids enkel over online diensten hebben. Als het een hacker is gelukt om in je computer in te breken, kan het zo zijn dat al deze platformen ook zijn gehackt. In dat geval lukt het je misschien niet om daar met deze gids achter te komen.

Gmail

Het allereerste wat je moet doen als je denkt dat iemand je Gmail is binnengeslopen, is je laatste accountactiviteit checken. Dit vind je rechtsonder in het scherm wanneer Gmail is geopend op je computer.

Als je hierop klikt, opent er een nieuw venster dat er zo uitziet:

Herken je de apparaten en IP-adressen die hier staan? Ja? Mooi. Staat er een vreemd adres tussen of een land waar je nog nooit bent geweest? Dan is dit mogelijk een teken dat iemand anders in je Gmail-account is geweest. Als dat het geval is, klik je op ‘Uitloggen bij alle andere websessies’. Zo log je uit op alle andere apparaten, behalve dat apparaat waar je op dat moment mee op Gmail zit, en kun je direct je wachtwoord veranderen.

Vervolgens ga je naar de beveiligingspagina van je Google-account (https://myaccount.google.com/security) waar je de beveiligingscheck doorloopt en alle stappen volgt. Let hier vooral op welke apps toegang hebben tot de informatie op je account. Herken je deze apps? Dan is het goed. Zo niet, trek hun rechten dan in. Op deze pagina kun je ook meteen zien of er belangrijke ‘gebeurtenissen’ hebben plaatsgevonden in je beveiliging en kun je ook instellingen voor tweestapsverificatie wijzigen.

Tot slot is het een goed idee om te checken of de hackers filters, e-mailomleidingen of doorstuurinstellingen hebben toegevoegd, waarmee ze stiekem je mails kunnen stelen of verbergen dat ze bij je hebben ingebroken. Check ook snel nog even de prullenbak in je mail, om te zien of er opvallende mails zijn verwijderd door de indringers.



Als je iets verdachts tegenkomt, pas dan je wachtwoord aan.

Microsoft Outlook

De mailservice van Microsoft werkt ongeveer hetzelfde als die van Google. Ga simpelweg naar https://account.microsoft.com/security en klik op ‘Recente activiteit controleren’ om te zien wie zich de laatste tijd heeft aangemeld en wat er verder op je account is gebeurd.

Je komt nu op een pagina terecht die er zo uitziet:

Als je iets verdachts of ongewoons ziet, kun je teruggaan naar de hoofdpagina en ervoor kiezen om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Yahoo

Ja, er zijn nog mensen die Yahoo gebruiken. En net als bij Google en Microsoft kunnen gebruikers van Yahoo makkelijk zien welke apparaten en IP-adressen zich onlangs hebben aangemeld op hun account.

Om dit te zien, ga je naar https://login.yahoo.com/account/activity.

Als je op de apparaten klikt die in de lijst te zien zijn, verschijnt er meer informatie in beeld, zoals het IP-adres, de tijd en de locatie vanaf waar er in de afgelopen dertig dagen is ingelogd.

Yahoo heeft daarnaast nog een pagina waarop gebruikers kunnen zien of bepaalde websites, verzoeken en berichten wel echt van Yahoo zijn, wat het makkelijker maakt om erachter te komen of je met cybercriminelen te maken hebt.

Ook hier geldt: als je iets vreemds ziet tussen je recente activiteiten, verander dan je wachtwoord.

Facebook

’s Werelds grootste sociale platform heeft een hele waslijst aan tools die er speciaal voor zijn gemaakt om te kijken of er gekke dingen aan de hand zijn op je account. Ga naar de ‘Beveiliging en aanmelding’-pagina onder je instellingen (https://www.facebook.com/settings?tab=security) om te zien op welke manieren je voor het laatst hebt ingelogd. Ook hier komt deze functie in principe overeen met die van Gmail.

Als je je muis over de naam van het apparaat beweegt, krijg je het IP-adres te zien.

Nu je hier toch bent, is het slim om de optie ‘Meldingen ontvangen over niet-herkende aanmeldingen’ in te schakelen. Zo stuurt Facebook je een waarschuwing wanneer iemand vanaf een onbekend IP-adres of een nieuwe locatie inlogt op je account.

Als je vermoedt dat iemand je account heeft gehackt, check dan ‘Appwachtwoorden’ en ‘Geverifieerde aanmeldingen’ om te zien of er iets verdachts aan de hand is. Zie je hier iets ongewoons, verwijder het dan. Bij twijfel kun je altijd nog je wachtwoord aanpassen, om ervoor te zorgen dat alle mogelijke hackers uitgelogd worden.

Twitter

In tegenstelling tot de platformen hierboven, heeft Twitter een wat minder gedetailleerd mechanisme om erachter te komen of je bent gehackt. Als je je zorgen maakt dat dit zo is, kun je naar https://twitter.com/settings/sessions gaan om te zien met welke apparaten er is ingelogd op je account. Helaas zijn de IP-adressen hier niet zichtbaar.

Zoals je inmiddels misschien al begrijpt, is het handig om een nieuw wachtwoord in te stellen als je iets verdachts tegenkomt. En vergeet nu je toch op deze pagina bent niet om meteen even te kijken welke andere apps toegang hebben tot je Twitter-account.

Instagram

Het meest geliefde fotoplatform onder millennials heeft wel een optie waarmee je de laatste aanmeldingen kunt bekijken, maar de informatie die je hierbij krijgt is nogal beperkt. Het enige wat je kunt zien, is de datum en de tijd waarop er is ingelogd, zonder een locatie of IP-adres.

Mocht je deze pagina alsnog willen checken, kun je naar https://www.instagram.com/accounts/access_tool/ gaan en op ‘Alles weergeven’ klikken bij ‘Aanmeldingen’ onder het kopje ‘Activiteit’.

Als je de app op je telefoon gebruikt, moet je eerst naar je eigen profiel gaan. Hier klik je rechtsboven in het scherm op de drie horizontale streepjes en vervolgens op ‘Instellingen’, rechtsonder in beeld. Scroll naar het kopje ‘Privacy en beveiliging’ en klik op ‘Accountgegevens’. Vervolgens klik je bij het kopje ‘Activiteit’ op ‘Alles weergeven’ onder ‘Aanmeldingen’.

Het is door het gebrek aan informatie misschien lastig om opvallende aanmeldingen er tussenuit te vissen, maar kies er bij twijfel in ieder geval voor om je wachtwoord te veranderen.

Steam

elaas laat het gameplatform je niet zien welke computers of IP-adressen er op je account zijn aangemeld. Maar als je je zorgen maakt dat er een hacker is binnengedrongen, ga dan naarhttps://store.steampowered.com/account/ en klik op ‘Steam Guard beheren’ onder ‘Accounbeveiliging’. Hier kun je ervoor kiezen om de machtiging van alle apparaten behalve de jouwe in te trekken.

Hiermee wordt iedereen die via een ander apparaat op jouw account is aangemeld direct uitgelogd. Voor de zekerheid kun je ook hier het best een nieuw wachtwoord nemen.



