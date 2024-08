Alle telefoons zijn tegenwoordig hetzelfde

Woensdag kondigde Google de Pixel 2 aan, de iPhone voor mensen die geen iPhone willen.

Wat deze maand helemaal duidelijk is geworden – met de release van de Samsung Galaxy Note 8 en de iPhone 8, maar ook de iPhone X en de Pixel – is dat alle telefoons tegenwoordig hetzelfde zijn.

Laten we even vlug kijken naar wat de Pixel 2 allemaal kan:

– Geen koptelefooningang

– Pixel buds bluetoothoortjes

– Portretmodus

– Knijpfunctie

– Augmented Reality

– Augmented reality-STICKERS

– “Motion Photos”

– Een betere camera

– Waterbestendig

– USB-C

– Is er in de maten normaal en XL

– Draait op Android

En de iPhone 8:

– Geen koptelefooningang

– Air Pods

– Portretmodus

– Augmented Reality

– Messenger stickers

– Live photos

– Een betere camera

– Draadloos opladen

– Waterbestendig

– Lightning port

– Breekbaarder dan vorige modellen

– Is er in de maten normal en Plus

– Draait op iOS

En de fantastische nieuwe functies van de iPhone X:

– Is te ontgrendelen met sensors die net iets anders zijn dan bij andere telefoons

– Heeft geanimeerde emoji’s

– Geen homeknop, geen rand… BEDANKT HOOR

Het enige nieuwe aan de Pixel is de knijpfunctie – die een eerdere HTC-telefoon ook al had. Wat er is gebeurd, is dat de smartphone een ordinair gebruiksvoorwerp is geworden. Net als in iets mindere mate de laptop en de home assistant (Welke smaak wil je, Pixel Book, MacBook of een Surface Book? Wil je een Echo, Google Home of een HomePod?). De enige reden om een smartphone te kopen is omdat-ie kapot is of omdat de software niet meer ondersteund wordt.

Dit is natuurlijk… prima, onvermijdelijk zelfs. Na de gestoorde snelheid waarin bedrijven deze apparaten innoveerden de afgelopen tien jaar, was het ook logisch dat na een tijdje de smartphone niet meer elk jaar compleet opnieuw uitgevonden kon worden. Maar laten we dan alsjeblieft stoppen met elke kleine vooruitgang in cameratechnologie, achteruitgang in manieren waarop we naar muziek kunnen luisteren en het jatten van functies van andere fabrikanten, doen alsof het een revolutie is.

De keuze is nu tussen Pure Android (Pixel); Apples begrensde, maar erg functionele en alom aanwezige iOS; en de krachtige, maar langzaam geüpdate telefoons van Samsung. Wat je eigenlijk kiest is geen telefoon, maar een besturingssysteem en een ecosysteem om in te spelen, net als het imago dat je wilt uitdragen (indie cred bij Android, security cred bij iOS), en het soort oplader die je van je vrienden leent.

Als je echt mee wilt doen in de maatschappij, is er geen alternatief voor iOS en Android, en de sterke grip van iMessage en foto-apps die switchen tussen de twee besturingssystemen steeds moeilijker maken. De eigenlijke vraag is dus: welke telefoon kies je nu voor de rest van je leven?

