Ik ging op zoek naar het beste ontbijtvoer voor onder de douche

Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst op een doordeweekse dag de tijd nam om eens fatsoenlijk te ontbijten. Als ik überhaupt de moeite neem om te ontbijten, bestaat het vaak uit niet meer dan een zorgwekkend grote kop koffie, twee multivitamines en heel misschien – als ik echt in een gezonde bui ben – een mueslireep die ik achterin de bus naar mijn werk haastig in m’n mond prop.

Verfijnd kan je het niet noemen, maar helaas leven we nu eenmaal in een wereld waarin de meeste mensen zich de hele dag uit de naad moeten werken om hun huur te kunnen betalen. Precies daarom is het zo belangrijk om je tijd optimaal te benutten. En dus sla je iedere dag je ontbijt over om tijd te besparen. Dat lijkt een prima idee, tot het gebrul van mijn maag om 11:00 uur zo luid is, dat ik een aantal bezorgde blikken toegeworpen krijg vanuit de andere kant van het kantoor.

Maar wat nou als je tijdens je ochtendritueel 10 tot 15 minuten kon vinden waarin je helemaal niks doet? Een moment waarop je simpelweg even stilstaat, terwijl er warm water over je lichaam stroomt? Een rustig ogenblik waar de kalmerende geur van shampoo de ruimte vult en stoom je omringt als een warme ochtendknuffel?

Ja, ik heb het hier natuurlijk over de douche.

Heb je er weleens over nagedacht om onder de douche te eten? De trend om een sinaasappel te eten onder de douche is in de afgelopen paar jaar vanuit de krochten van Reddit naar de mainstream opgeborreld. Waarom zou dit met ander eten niet ook kunnen of het nou is om tijd te besparen of gewoon omdat je het fijn vindt?





Ik wil mijn tijd optimaal benutten. Ik wil dat mijn vrienden en familie niet langer bezorgd hoeven te zijn over of ik mijn drie dagelijkse maaltijden wel binnenkrijg. Ik wil zo efficiënt mogelijk zijn om het beperkte aantal uren slaap dat krijg te kunnen maximaliseren. En ik wil erachter komen of de douche middelmatig ochtendvoer naar een hoger plan kan tillen. De reden dat we naar restaurants gaan, heeft voor een groot deel met de ambiance te maken waar je je bord leegeet. Heeft eten onder de douche misschien hetzelfde effect op je gemoedstoestand?

Daarom ging op een queeste om uit te vinden of er wel zoiets bestaat als een goed doucheontbijt. Wat blijkt: als je hard genoeg je best doet, kan alles stortbadvoer zijn. Maar dat betekent niet altijd dat het ook een goed idee is.

Dingen die je absoluut onder de douche kan en moet eten:





Sinaasappels:



De subreddit r/ShowerOrange heeft meer dan 30.000 volgers en dat is niet meer dan logisch. Het is woest bevredigend om je vingers in een dikke sinaasappel te steken, de schil eraf te scheuren en in het sappige vlees te bijten, zonder je druk te hoeven maken over waar het sap allemaal heen spettert. Ik ben blij dat ik me achter het douchegordijn kon verschuilen terwijl ik de vrucht verslond, want het voelde echt niet oké om een sinaasappel op zo’n beestachtige wijze te verorberen. Het was intiem. Het was sensueel. Het was heerlijk.





Yoghurt:

Een frisse Griekse yoghurt met citroensmaak is de ultieme toevoeging aan je opfrismomentje. De aantrekkingskracht van een sinaasappel onder de douche komt voor een groot deel door het verfrissende effect van de vrucht. Yoghurt werkt eigenlijk ongeveer hetzelfde. Het is een verkoelende versnapering terwijl je gehuld wordt in warme nevel. Zorg er alleen wel voor dat de yoghurt rechtstreeks uit de ijskast komt en er nog geen donzig laagje schimmel op staat.





Havermout:

Wees gerust lieve lezer, ik ben niet in een bad vol havermout gaan liggen. Nee, ik heb een stortbad genomen mét havermout. Dat is een heel ander proces. Ik greep een doos dinosauruseieren-havermout uit de keuken, gooide het in een kom, klom onder de douche en liet het warme water de rest doen. Na drie pogingen had ik eindelijk door hoelang ik de kom onder het water moest houden om de perfecte verhouding tussen warm water en havermout te krijgen. Een kleine waarschuwing: dit werkt alleen als je net zoals ik dol bent op verschrikkelijk heet douchen.





Oploskoffie:

Nog verrassender dan de havermout was de oploskoffie die ik onder de douche klaarmaakte. Ik besloot de mok die ik ooit in het Vaticaanmuseum had gekocht te gebruiken voor deze godslasterende daad. Ik deed er een schep oplospleur in en hield de mok onder de kop. Na even roeren met mijn vinger stond ik ineens onder de douche met een kop koffie. Tot mijn grote verbazing genoot ik er zelfs zo van, dat ik nog een tweede kopje maakte.

Aangezien ik een behoorlijk grote cafeïneverslaving heb, blijf ik mijn oploskoffie voortaan gewoon onder de douche drinken. Ik ken geen schaamte.

Prima, maar niet voor herhaling vatbaar:





Een McMuffin met ei en bacon:

De McMuffin hield het langer onder de douche uit dan ik had verwacht en door de bacon kreeg de shampoo die per ongeluk in mijn mond liep een fijne, zoute smaak. Helaas loste het broodje door het water op en was het rubberige ei verre van lekker. Maar als je de moeite neemt om naar een fastfoodketen te gaan, een ontbijtmuffin te kopen en die vervolgens mee te nemen onder de douche, is het misschien sowieso wel goed om je prioriteiten even te heroverwegen.

Photo by the author.

Donut:

De discodip werd nat, waardoor alle kleuren van de regenboog langs mijn arm omlaag liepen richting het doucheputje. Op de donut bleef alleen wat bleke, treurige hagelslag zitten. Buiten de lekkende regenboog om werd de donut verbazingwekkend genoeg alleen maar lekkerder door alle stoom om me heen. Het gesmolten glazuur zorgde voor een heerlijke kleverige textuur.

Foto via Flickr-gebruiker Rodrigo Denúbila

Appel en/of peer:

Bij deze matige stand-in voor de douchesinaasappel ontbrak het bevredigende sap dat langs mijn bakkes droop. De vrucht was nog steeds koel en verfrissend, maar het smaakte toch als een slap aftreksel van de douchesinaasappel. Het was als The Office zonder Michael Scott: het idee is hetzelfde, maar de ziel ontbreekt.

Foto via Flickr-gebruiker Miriam

Smoothie:

Een makkelijk ontbijtje, maar dan nog makkelijker. Ik maakte een smoothie met bevroren fruit en groente om mijn ochtendlijke self-caremomentje extra verkoelend te maken. Helaas lukte het me niet om hem snel genoeg achterover te slaan, waardoor het warme douchewater mijn verfrissende sapje te pakken kreeg. Je zou misschien denken dat een warme smoothie iets wegheeft van soep, maar dat heeft het niet. Het was walgelijk.

De douche maakte niet alleen een ramp van dit eten, dit eten maakte douchen ook een rampzalige ervaring:

Foto via Flickr-gebruiker Brighton Guy

Geroosterd brood:



Geroosterd brood eten onder de douche is alsof je de wedergeboorte van satan met eigen ogen meemaakt. Alles wat je van een geroosterd broodje verwacht – een droge, knapperige en stevige structuur – verdwijnt zodra je het meeneemt de douche in. Nu ik dit heb geprobeerd, vraag ik me oprecht af of douches specifiek zijn ontworpen om geroosterd brood te verwoesten – door satan.

Thee:

In tegenstelling tot bij de oploskoffie en de havermout, was mijn douche niet warm genoeg om een goed kopje thee te zetten. Vijf pijnlijke minuten stond ik onder de douche met een mok vol douchewater en een zakje earl grey, in de hoop dat er iets zou gebeuren. Er gebeurde niks. Dit was een kop lauwe meuk.

Foto via Flickr-gebruiker indecisive

Cornflakes:



Ik moest en zou Froot Loops gebruiken voor dit onderzoek. Toen ik de cornflakes wilde afrekenen bij lokale super, keek de kassière naar de doos met felgekleurde ontbijtgranen en zei ze: “Wat ben jij een vrolijke klant, zeg!” Vrolijke klant of niet, cornflakes onder de douche eten heeft geen enkel voordeel. Melk en water zijn een helse combinatie, maar droge cornflakes nog erger. Ik woon in een nogal hechte buurt, dus de volgende keer dat ik naar de supermarkt ga, vraagt deze vrouw me waarschijnlijk hoe m’n Froot Loops waren. Ik kan wel janken omdat ik haar moet teleurstellen.

Wafels:



Het experiment loopt op zijn einde. Daar sta ik dan. Het warme water van de douche stortte op mijn hoofd terwijl ik mijn twee verbrande broodroosterwafels in mijn hand hield. Ik dacht aan hoe ik journalistiek ging studeren in de hoop de wereld te veranderen. Ik wilde belangrijk werk doen. Ik wilde het gezag verantwoordelijk houden voor elke misstap. Maar is er wel zoiets als belangrijk werk? Of staan we allemaal gewoon onder de douche van het leven, waarin de stortvloed op ons neervalt en onze wafels zompig worden? Ik zuchte. Een stukje wafel brak af en verstopte het putje. Ik ben de wafel.

Absolute perfectie:

Bier:



Waarom zou je zuipen in een overvolle kroeg als je het ook alleen en in stilte kan doen? Het perfectste douchevoedsel is zonder twijfel een koud pilsje. Ja, ook als ontbijt. Als je een beetje aangeschoten op je werk komt, zeg dan gewoon tegen je baas dat je een biertje hebt gedronken onder de douche. Hopelijk reageert ie dan met een high-five en herkent hij de perfectie en schoonheid van douchebier.

