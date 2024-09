Celine Dion doet een poging tot twerken in The Tonight Show

Ik hou van Celine Dion. Het is moeilijk om niet van haar houden. Kijk, hier zingt ze in Las Vegas een duet met een hologram van zichzelf. En hier zweeft ze door de lucht als een engel, terwijl ze My Heart Will Go On zingt. Celine is een rasentertainer en een dijk van een vrouw.

Eind vorige week was ze bij The Tonight Show om popsterren te imiteren. Celebrity’s doen dat tegenwoordig wel vaker, om te laten zien dat ze ook humor hebben, net als normale mensen. Ze zong Vader Jacob alsof ze Cher was, en dat deed ze erg goed. Ze vertelde tussen neus en lippen door dat zij en Cher goede vrienden zijn. Ik ben zo jaloers. Ik wil ook vrienden zijn met Celine en Cher.

Vervolgens deed ze Michael Jackson, Rihanna en Sia na, en deed ze een poging tot twerken. Als je nog nooit een blanke vrouw van middelbare leeftijd hebt zien twerken terwijl ze een jurkje draagt dat op een spiegel lijkt, sla dan nu je slag.