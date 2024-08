Jabar Westerman speelt in de Canadian Football League (CFL) voor de Montreal Alouettes. Hij was een tijdje veganist, maar vond het moeilijk om genoeg eiwitten binnen te krijgen. Daarom koos hij ervoor om rupsen aan zijn menu toe te voegen. We spraken Jabar terwijl hij een maaltijd klaarmaakte voor een sceptische teamgenoot.