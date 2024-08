Hier overwinteren de sterkste mannen van Nederland

In een sportschool in het Friese Harkema klinkt Duitse metal. Vijf grote mannen tillen omstebeurt een ijzeren boomstam boven hun hoofd, met gewichten tot 150 kilo. Ik sta er vanaf een afstandje naar te kijken, en dan gooit een van hen, Kelvin de Ruiter zijn boomstam op de grond. Hij komt naast me staan, en vraagt hoeveel ik eigenlijk weeg. Ik antwoord dat ik niet boven de zeventig kilo uitkom. “Dan weeg ik honderd kilo meer dan jij.”

Kelvin is inderdaad geen kleine jongen: hij is 2.02 meter lang en weegt 167 kilo. Dat heeft hij ook wel nodig, want hij doet ieder jaar mee aan de Sterkste Man van Nederland. ‘Big Boss’, zoals hij ook wel wordt genoemd, eindigde afgelopen jaar als tweede en is daarnaast wereldkampioen vrachtwagentrekken. De cheque van 10.000 dollar die hij daarbij won heeft een mooi plekje boven de bar in zijn gym gekregen. Bij de Big Boss Gym kan er speciaal worden getraind voor onderdelen van de Sterkste Man-wedstrijden. Zo kunnen mensen hier stenen van 210 kilo op een plateau tillen en enorme banden flippen.

Achter de fitnessapparaten staan de honderden bekers die Kelvin door de jaren heen heeft gewonnen. “Ik ben wel blij dat ik nu deze gym heb, want thuis kon ik ze niet meer kwijt,” vertelt hij. Er is ook een andere reden waarom het handig is dat hij nu zijn eigen gym heeft: reguliere sportscholen zijn lang niet altijd blij met hem. Het kan best intimiderend zijn als hij 300 kilo tilt en het vervolgens uitschreeuwt. “Ik heb ook een keer de stang kromgetrokken omdat er te veel gewicht aan hing,” herinnert Kelvin zich. “Toen was ik niet meer welkom bij die sportschool.”

Vanavond komen er nog vier vrienden van Kelvin trainen. Ze doen dat op de onderdelen van de Sterkste Man, hoewel ze er niet allemaal aan meedoen. Ze vinden het ook gewoon leuk om te doen. Voordat zij er zijn, laat Kelvin zich vast los masseren door zijn eigen masseur, die om de week naar zijn gym komt. De masseur, die er zelf ook uitziet als een uitsmijter, neemt het enorme lijf van Kelvin niet bepaald zachtjes onder handen. “Die jongens maken hun lichaam kapot door zo hard te trainen,” zegt hij ondertussen.

Kelvins gezicht steekt uit het gat van de massagetafel – hij verkrimpt van de pijn. Toch is hij blij met de hardhandige aanpak van deze man, die “gouden handjes” heeft. Hij heeft ook weleens een vrouwelijke masseur gehad, maar voor haar was het onmogelijk om hem op te tillen en zijn rug te kraken. Ook voor een andere mannelijke masseur was het fysiek te zwaar om Big Boss te masseren. Die masseur stond te masseren met z’n overhemd los, z’n mouwen opgestroopt en het zweet druipend van zijn voorhoofd, beschrijft Kelvin. “En ik dacht ondertussen: ik voel niks, jongen!”

Als Kevin van de massagetafel af komt, trekt hij een zwart shirt aan met de tekst ‘Strong motherf*#cker’. Hij vertelt dat hij er op zijn twaalfde achter kwam dat hij sterker was dan zijn leeftijdsgenoten, toen hij een bijbaantje had bij een autosloperij. “Ik begon daar een beetje autootjes op te tillen.” Toen er bij een collega een keer een motorblok op zijn tenen viel, tilde Kelvin dat op zonder al te veel moeite. In de pauze drong het pas tot zijn collega door hoe bijzonder dat was. Inmiddels heeft Kelvin ook boten, vliegtuigen en een trein van 100.000 kilo verplaatst. “Eigenlijk trek en til ik gewoon alles.”

Dan komen vier andere mannen binnen die vanavond mee komen trainen. Een van hen is Johan Langhorst, die afgelopen jaar vierde werd bij de wedstrijd voor de Sterkste Man van Nederland. Johan heeft een baard en is met zijn 1.86 meter een stuk kleiner dan Kelvin. Hij is ook droger getraind en lichter, maar draagt 118 kilo met zich mee. Ondanks dat Johan vijftig kilo lichter is dan Kelvin, zitten ze alsnog in dezelfde gewichtsklasse. Bij de wedstrijden voor de Sterkste Man zijn er namelijk twee groepen: boven en onder de 105 kilo.

Na wat rekken en strekken is het tijd om te trainen. De mannen beginnen met de ijzeren boomstam. Johan is sterk in zijn schouders en zijn record bij dit onderdeel staat op 175 kilo. Ze schreeuwen elkaar vooruit, en als het een ander niet lukt om het gewicht boven hun hoofd te tillen balen ze daar zichtbaar van.

Ondertussen vertelt Johan dat ze regelmatig kampen met vooroordelen over anabolen. “Mensen die dat roepen zijn gewoon jaloers omdat ze zelf de discipline niet kunnen opbrengen.” Volgens Kelvin is het een kwestie van keihard trainen. Hij blijft ver weg van die “troep”. “Terwijl andere mensen uit hun werk komen en met een zak chips op de bank zitten, staan wij in de sportschool te buffelen.”

Om zo’n kleerkast te worden als Kelvin en Johan is voeding heel belangrijk. Kelvin eet ongeveer 8.000 calorieën per dag en wordt door zijn moeder daardoor vaak ‘kliko’ genoemd. “Sta op m’n tenen en je kunt alles erin schuiven,” zegt hij. Kelvin eet op een dag voor zestig euro aan boodschappen: een kilo aardappelen, een kilo zoete aardappelen, een kilo biefstuk, een halve kilo zalm, een halve kilo kip en een half pak brinta. “En dan nog wat stukken fruit.”

Terwijl de mannen bezig zijn met het volgende onderdeel, waarbij ze grote tractorbanden meerdere keren moeten flippen, vertelt Kelvin dat hij bijna nooit in een restaurant gaat eten. “Ik ga alleen naar all-you-can-eat-plekken, daar vreet ik dan tien borden op.” Hij heeft op Valentijnsdag wel een keer zijn ex romantisch meegenomen naar een duur restaurant. Maar aan het stukje biefstuk dat hij toen kreeg had hij niet genoeg, dus bestelde hij er nog twee bij. “Toen ik de rekening kreeg schrok ik me de pestpokken.”

Tussen het trainen door hebben de mannen veel lol met elkaar. Johan legt uit dat vooral die broederschap de sport voor hem zo mooi maakt. Hij kan overal op de wereld bij vrienden terecht die hij heeft ontmoet door zijn sport. Daarnaast draait het natuurlijk om het zetten van persoonlijke records. “Ik voel dan die spanning in m’n spieren,” zegt Johan. “Het doet pijn, maar toch zet ik door. Dan kom die endorfine vrij en dat is zo heerlijk.”

Slechts een paar mannen op de wereld zijn echt rijk geworden van de sport, maar dat zit er voor Johan en Kelvin niet in. In Nederland is er bij wedstrijden niets te verdienen, waardoor ze er allebei een baan naast hebben. Het is ook een dure sport, als je alleen al bedenkt hoeveel voedsel ze gebruiken. De enige geldprijs die Kelvin ooit heeft verdiend was bij het WK vrachtwagentrekken in Jordanië, en dat geld heeft hij direct in zijn gym geïnvesteerd. Normaal gesproken gaat het bij wedstrijden in het buitenland alleen om een onkostenvergoeding. “Het kost allemaal meer dan het oplevert,” zegt Kelvin.

De mannen zijn ondertussen alweer begonnen aan het volgende onderdeel: de ‘stones of strength’. Hierbij moeten ze loodzware stenen op steeds hogere plateaus plaatsen. Ze smeren hun handen in met hars, wat belangrijk is voor hun grip op de ballen. De mannen genieten ervan om ballen van 150 kilo op te tillen. “Het is de sport waarvoor ik leef,” zegt Kelvin. Johan, wiens armen inmiddels nog groter lijken te zijn geworden, vult hem aan: “Voor ons is dit gewoon het mooiste wat er is. Dan is het totaal niet moeilijk om te gaan trainen. Wij genieten hier gewoon van.”