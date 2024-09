De debuutmixtape van Desiigner is uit en heet ‘New English’

Aan de hitsingle Panda van Desiigner is geen ontkomen aan. Na de eerste kennismaking tijdens Kanye Wests luistersessie van The Life of Pablo op Madison Square Garden is het nummer uitgegroeid tot een van de populairste tracks in de VS en ver daarbuiten. De grote vraag bleef wel: wat heeft deze rapper nog meer in huis? Je bent nog slechts een klik van het antwoord verwijderd, want Desiigner heeft eindelijk zijn debuutmixtape uitgebracht. De tape heet New English, kent met uitzondering van Pusha T en King Savage geen featurings, en is voorlopig alleen via Tidal te beluisteren.