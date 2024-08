Deze mensen eten dolgraag in bad

Het is woensdagavond 9 uur, en een enkel frietje dobbert tegen mijn tenen aan, omgeven door een zee van bubbels. Ik neem voor het eerst in jaren een bad, en heb mijn avondeten als gezelschap meegenomen. Mijn tieten zijn een vervangend tv-dienblad geworden, waar ik mijn bord McDonald’s kipnuggets, friet en aardbeienmilkshake op probeer te balanceren. Ik heb mezelf zelfs verwend met een ontiegelijk dure paarse badparel waar – blijkbaar – knettersnoep in zit. Terwijl ik Netflix aanzet op een iPad die op hachelijke wijze op een prullenbak is gepositioneerd voel ik me een beetje alsof ik in een bak warme ontbijtgranen lig, maar zelfs dat kan de pret niet drukken: ik lig met een food baby in gelukzaligheid te badderen. Waarom heb ik dit nog niet eerder gedaan?

De wereld van banketbadderen mag dan nieuw voor mij zijn, maar het is de norm voor veel meer mensen dan je zou denken. Onderzoek door StudyFinds uit 2022 suggereert dat een vijfde van ons regelmatig in bad eet. Zelfs de beroemdheden doen mee: Kourtney Kardashian heeft in het verleden op Instagram foto’s gedeeld van een feestmaal in bad met burgers, fruit en champagne. Vorige week zorgde Jessica Biel nog voor oproer op TikTok door op dat platform haar liefde voor eten onder de douche te verklaren, en op te roepen tot een volwaardige “douche-eten-beweging”.

Videos by VICE

De bad-eten-beweging is al in volle gang, (mede) dankzij memelord Justin Deveaux, die recent @bathfoods op Instagram en Reddit lanceerde om de gemeenschap te verbinden. De in Boston woonachtige 28-jarige beheert ook @shippedbeans – de memepagina waarmee dit allemaal is begonnen. Die pagina heeft 110.000 volgers en legt opmerkelijke eetgewoontes vast, zoals het gebruiken van de bekerhouder in een auto om ravioli uit te eten.

“Mensen stuurden zoveel badfoto’s naar Shipped Beans dat ik zes maanden geleden heb besloten om er een volledige aparte account voor aan te maken,” vertelt Deveaux aan VICE. “Er zijn steeds meer mensen die in bad eten.” Sindsdien heeft Bath Foods 18.000 volgers gekregen op Instagram, en krijgt hij meer dat 140 inzendingen per week. De feed wordt gevuld met mensen die Taco Bell, sushi en zelfs gebraden kippen in de tobbe eten, waarbij veel mensen ook sokken dragen, zodat het niet in een voetfetisjistenparadijs verandert.

https://www.instagram.com/accounts/login/

De 33-jarige Randal Landsdel eet elke keer dat hij in bad gaat, zo’n vier tot vijf keer per week. “Ik neem al zo lang ik me kan herinneren eten en activiteiten mee het bad in,” vertelt hij aan VICE. “Want waarom zou ik het niet doen? Wie houdt er nou niet van een snack tijdens een heerlijk ontspannend bad?” Je hebt ook nog het “twee vliegen in één klap”-element, aangezien de combinatie van de twee voordelig is voor zijn drukke werkweek. Voor Landsdel is er niks dat niet ook lekker in bad gegeten kan worden – ook al valt er af en toe een beetje tacovulling in het water.

Wat betreft zijn ontdekking van de Bath Foods-gemeenschap: hij kreeg de Instagrampagina recent doorgestuurd door vrienden die vroegen waarom hij er niet ook op stond – wat onderhand zeker wel het geval is. “Sommige foto’s zien er een beetje geënsceneerd uit, maar je kunt wel zien wie de echte badeters zijn,” voegt hij toe, met de opmerking dat het zeker niet de mensen zijn die kleren dragen.

Het voetenaspect van de foto’s heeft tot veel discussie geleid. “Is dit een fetisj?” leest een van de Instagramcomments. “Nee, het is een levenswijze,” antwoordt iemand anders. Allerlei andere comments vragen zich af of dit stiekem eigenlijk een kinkpagina is.

“Ik heb zeker wel per ongeluk op de voetfetisj-gemeenschap ingespeeld,” grinnikt Deveaux. “Sommige mensen proberen dit opzettelijk raar te maken, maar dat is niet echt het punt of de bedoeling achter de gemeenschap.” Sommige mensen sturen hem zelfs naaktfoto’s, met verzoeken als “Kun je mijn genitaliën vervagen om de foto op de feed te zetten?” Dat is echter niet het raarste aan dit alles: Deveaux eet zelf niet eens in bad. Hij heeft het zelfs nog nooit geprobeerd.

“Ik ben altijd meer van het douchen geweest; een bad nemen voelt als zoveel moeite. Ik geef mensen die dit doen gewoon een ruimte om hun authentieke zelf te zijn,” zegt Deveaux, eraan toevoegend dat hij het binnenkort misschien wel gaat proberen. De ruimte lijkt in ieder geval gewaardeerd te worden – hij is gevuld met mensen die een gevoel van erkenning ervaren door andere mensen zoals zij te ontmoeten. “Het is zo fijn om te weten dat ik niet de enige ben die dit soort shit doet,” schrijft een volger.

De in Virginia woonachtige Kenny Powers (26) was ook verrukt toen hij op Bath Foods stuitte. “Ik dacht dat ik de enige was die volledige maaltijden in bad at!” vertelt hij aan VICE, en hij zegt dat de meeste mensen gechoqueerd zijn wanneer ze over zijn badeetgewoontes horen. “Ik denk dat er een soort stigma is, zeker bij volwassen mannen die graag in bad gaan. Het doet me goed om te horen dat andere mensen het ook graag doen.”

Voor Powers is het perfecte badderscenario rond 5 uur ‘s middags, wanneer hij thuiskomt van werk, en een “snacky snack” pakt – wat meestal een boterham met jam en pindakaas is of een paar minipizza’s. Hij zet het bad aan zodra hij thuiskomt en zet zijn favoriete YouTubekanaal klaar voor zijn één uur durende baddersessie. De perfecte temperatuur? Volgens zijn metingen is dat 42,7 tot 46,1 graden Celsius.

Misschien zie je een extra badparel in gehaktvorm niet zo zitten, maar de vrede en voldoening van dit soort momentjes voor jezelf is wel voelbaar. “Mensen vinden dat het vies is, maar het is echt niet anders dan je eten buiten het bad eten,” zegt de 18-jarige Ori, die om privacyredenen haar achternaam niet wilde delen. Ze eet al jaren in de badkuip, en haar favoriet is cornflakes.

Ori denkt dat het naakt eten-aspect ervan mensen er zo raar over laat voelen. “Mensen zijn meestal niet naakt als ze aan het eten zijn, maar het is bevrijdend. Laten we eten in bad gewoon normaliseren,” zegt ze. “Het is leuk, en je krijgt het beste van twee werelden: eten en badderen.”

Wat betreft mijn eigen badbanketreis, ik moest wel mijn milkshake op de vloer laten staan om hem niet te snel te laten smelten, maar het was verbazend makkelijk om mijn vingers grotendeels droog te houden – met een hand die het bord vasthield en een hand die eten in mijn mond propte. Ik ben dankbaar dat ik een nieuwe liefde voor in bad eten heb ontdekt, maar het risico dat mijn afbeeldingen in content voor voetfetisjisten verandert (die fout heb ik al eens gemaakt) is me nog steeds iets te hoog om in deze gemeenschap te gaan posten. Maar volgens mij heeft Landsdel het wel voor elkaar.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.