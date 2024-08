Stoned yoga blijkt een ding te zijn en ik probeerde het uit

“Door het delen van marijuana krijg je zo makkelijk een connectie. Op deze manier wordt yoga iets sociaals.” De Amerikaanse Lisa Bancroft (51) speelde al tien jaar met het idee om ganja yoga naar Nederland te halen. In februari vond ze er in Amsterdam-West eindelijk een plek voor. De vier lessen die ze aanvankelijk had gepland bij wijze van experiment, waren zo’n succes dat ze nu gewoon doorgaat.

Met ganja yoga brengt Lisa naar eigen zeggen ‘een nieuwe vibe’ naar Amsterdam, waarmee ze mensen op een andere manier probeert samen te brengen. Samen blowen en dan yogaën schept een band, is het idee. “De groepsenergie werkt helend. Het maakt niemand uit wat je doet, er is geen schaamte.” In een van de vorige lessen barstte de groep massaal in lachen uit, vertelt ze. “Dat was zo leuk.”

Bij binnenkomst moet ik een formulier ondertekenen dat de organisatie vrijwaart van elke aansprakelijkheid in het geval van verwondingen of schade. Dat is alvast iets wat je bij de doorsnee yogales niet tegenkomt. Je moet ook ouder dan 20 zijn.

In de bar van het buurtcentrum gaan drie dikke joints rond. Dat breekt mooi het ijs; de stoneryogi’s raken als vanzelf met elkaar aan de praat. Van de ongeveer veertien deelnemers zijn er vijf man. Stan* (38), een gespierde IT’er uit Schotland, hoopt zo vlak voor de werkweek weer begint nog even ultiem te ontspannen. “Yoga doe ik wel vaker, blowen helemaal, dus dit leek me wel een fijne combinatie op de zondagavond.”

Gewoonlijk vindt dit gezamenlijke voorspel in de tuin plaats, vertelt Lisa, maar vandaag vergallen de weergoden de boel en moet het maar binnen. Wel zo knus, vindt ze zelf. Het blowen gaat mij persoonlijk niet zo soepel af. Na mijn tweede hijs schiet ik in een onbedaarlijke hoeststuip en krijg ik van alle kanten bekertjes water aangereikt. Ik ben de enige die er zo hulpbehoevend bij zit, dus ik vermoed dat de anderen gevorderde blowers zijn.

Als er alleen nog smeulende peukjes over zijn, verplaatsen we ons naar de lesruimte.

Soma (68), een bont geklede ganjagoeroe – hij draagt onder meer een broek gemaakt van hennep – is dat zeker. Wiet en hij hebben een warme band. Hij doet vandaag voor de zesde keer mee en vindt het heerlijk. Soma kweekt zelf wiet, vertelt hij niet zonder trots. Ook voor de wiet die we nu tot ons nemen is hij verantwoordelijk. Het is een blend van indica en ‘amnesia haze’, een beroemde soort die hij zelf als eerste op de markt gebracht zegt te hebben in 2003.

Als iedereen zich gulzig aan de ganja heeft gelaafd en er alleen nog smeulende peukjes over zijn, verplaatsen we ons naar de lesruimte. Daar liggen matjes in een kring op de grond. In het midden zit de docente, Imaya. Er brandt wierook, er klinkt ontspannende tokkelmuziek en het is er nagenoeg donker, afgezien van wat kaarslicht.

Imaya begint de les met een reeks intense yogahoudingen. In een vloeiende beweging manoeuvreert ze zich in downward facing dogs, cobra’s, cats, cows en andere dieren die kennelijk lenig zijn. De rest aanschouwt het wat apathisch. Een vrouw zit met open mond naar boven te staren, een deel van de groep heeft de ogen gesloten. Het is de eerste keer ooit dat ze lesgeeft, zegt Imaya, die vanavond invalt voor de vaste docente Ilma. “Maar ik ben niet jullie docent vanavond, dat is jullie eigen lichaam.”

We krijgen yin yoga, de meest ontspannen vorm van yoga die er bestaat. Maar de houdingen blijken toch wat te uitdagend voor de groep. Als Imaya voordoet hoe we ons moeten opdrukken, klinkt er gekreun en gezucht in de zaal. Veel mensen doen maar een beetje wat, zie ik als ik om me heen kijk. Ik doe nog een halfbakken poging, maar hunker vooral naar de eindontspanning.

Als Imaya ons tegen het eind van de les vraagt om elkaar te masseren, laten vier paren zich dat geen twee keer zeggen. ‘Het voelt goed om liefde te geven en te ontvangen’, predikt Imaya. Ik voel er toch weinig voor om mijn buurman Stan te betasten en vlucht lafjes in de child’s pose.

Dan is het tijd voor de pose waar iedereen stiekem de hele les al naar uitkeek – ik voorop – savasana, de lijkhouding.

Dan is het tijd voor de pose waar iedereen stiekem de hele les al naar uitkeek – ik voorop – savasana, de lijkhouding. We spacen met z’n allen nog een minuut of tien uit en dan zitten de 90 minuten erop. Achterin de zaal staat chocola, fruit en water, waar een aantal aanwezigen zich als uitgehongerde wolven op stort.



Stan lijkt na afloop niet over te lopen van enthousiasme. “Het was oké”, is alles wat hij kwijt wil. Misschien heb ik hem teleurgesteld bij het massagemoment. Ali (25) uit Amerika is wel verkocht. “Ik rook regelmatig wiet en doe ook veel aan yoga. Het is nog nooit bij me opgekomen om die twee samen te voegen, maar het is zo’n goed idee! Ik vond het heerlijk.”

Imaya (30), uit Amsterdam, zegt dat ze haar choreografie tijdens de les wat heeft aangepast. “Ik merkte dat de groep het toch wat te heftig vond, dus ik heb het wat teruggeschroefd.” Een oudere vrouw vliegt haar in de armen. “Wat heerlijk, zo op Moederdag! Dat hadden we veel eerder moeten doen!” “Ja mam, dat zei ik toch?” “Jaaa, je had gelijk!”

“Mijn moeder vond het orgastisch, een trip”, zegt Imaya tegen mij. “Heel lekker en kosmisch. Ze blowt wel vaker. Haar eerste ervaring met ayahuasca (de Zuid-Amerikaanse hallucinogene drank, red.) beleefden we ook samen. Zo helend was dat. Tien jaar therapie op één avond.”

“Ik weet zeker dat juist de yogi’s en de goeroes in India veel wiet roken.”

Imaya stond zelf ook stoned op de mat. “Ik heb maar drie hijsjes genomen, maar die wiet van Soma is behoorlijk sterk. Eén hijsje kan al genoeg zijn, zeker als je het niet vaak doet. En ik was al high voordat ik hierheen kwam, high on life!” Zelf rookt ze elke dag wiet. “Alleen ’s avonds hoor.” In India maakte ze vorig jaar kennis met ganja yoga. “Toen dacht ik echt: waaauw, guys! Het heeft me dieper helpen gaan in mezelf en op mijn spirituele reis. Ik weet zeker dat juist de yogi’s en de goeroes in India veel wiet roken.”

Cannabis wordt nog weleens gebruikt om te ontspannen voor het sporten, zegt de Dopingautoriteit. Meestal gaat het dan wel om sporten waarbij iemand kalm moet blijven voor een wedstrijd. Yoga is geen competitieve sport, maar kalm blijven en yoga gaan prima samen. Toch zou blowen voor het sporten door bijwerkingen als een verminderd reactievermogen en een vergroot zelfvertrouwen niet zonder gevaren zijn. “Een hoog zelfvertrouwen maakt de kans op inschattingsfouten groter.” Deze avond trok in ieder geval niemand een been uit de kom omdat hij zich wat leniger achtte dan anders.

Het leek er vandaag niet op, maar stoned zou je lichaam volgens Imaya tot meer in staat moeten zijn dan nuchter. “Als je iets niet kunt, is het vaak je geest die je tegenhoudt. Je bent tot veel meer in staat dan je denkt. Als je wiet rookt, staat je geest veel meer open en ben je veel flexibeler. Je wordt sterker. Voor mij is dit de enige vorm van yoga. Andere yoga doet het niet voor mij. Dat is of te zweverig of te traditioneel. Hier ben je intuïtief met je lichaam bezig. Alle vrienden die ik tot nu toe heb uitgenodigd, hebben echt zoiets van: what, YES!”

Dat was niet per se wat er door mij heen ging, maar Imaya denkt dat ganja yoga fijner is als je meer ervaring hebt met wiet. “Niet iedereen reageert er goed op. Als het niets voor jou is, zou ik het gewoon lekker zonder doen.”

In de zomer hoopt Lisa haar wietyogalessen in pop-upvorm naar buiten te brengen. Ze is momenteel op zoek naar een nieuwe permanente locatie.

* De naam Stan is gefingeerd, de Schot wilde niet met zijn echte naam worden genoemd.

