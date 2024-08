Google verbant crypto van alle platforms

Dit artikel verscheen eerder op VICE News US . Headerimage door Ulrich Baumgarten, via Getty Images.

Woensdag zei Google dat het alle advertenties die iets met cryptovaluta te maken hebben in de ban ging doen. De crypto-boycot zou deze zomer ingaan en gelden voor zowel de zoekmachine, als voor het advertentieplatform en YouTube. Na de aankondiging stond de koers van Bitcoin al snel 600 dollar lager.

Eerder had Facebook al een soortgelijke ban aangekondigd. De bedrijven nemen deze maatregelen omdat scammers geld proberen af te troggelen van het grote publiek, dat de afgelopen maanden massaal geïnteresseerd raakte in cryptovaluta, maar bar weinig weet van hoe de cryptomarkt nou eigenlijk in elkaar steekt.

Google zegt dat het bedrijf vanaf juni geen advertenties meer toestaat voor “cryptovaluta en gerelateerde content, waaronder [de uitgave van nieuwe cryptomunten via] initial coin offerings, cryptobeurzen, cryptowallets en handelsadviezen.”

“Om te blijven zorgen voor een goede ervaring voor onze gebruikers, zullen we schadelijke of opdringerige advertenties verwijderen,” schreef Scott Spencer, die als directeur ‘duurzame advertenties’ bij Google werkt, in een blogpost.

Spencer zei dat Google in 2017 3,2 miljard advertenties heeft verwijderd. Dat zijn meer dan honderd advertenties per seconde, en het is meer dan het dubbele van het aantal advertenties dat het bedrijf in 2016 verwijderde.

Tegenover de Wall Street Journal zei Spencer dat Google meer dan 130 miljoen advertenties heeft verwijderd die door hackers worden gebruikt om cryptovaluta te delven. Dat gebeurt via een werkwijze die ‘cryptojacking’ wordt genoemd. Op de computer van mensen die op zo’n advertentie klikken wordt in het geheim software geïnstalleerd. Die software wordt gebruikt om berekeningen uit te voeren waarmee nieuwe cryptomunten worden gedolven.

Het nieuws had meteen invloed op de cryptokoersen. De prijs van Bitcoin zakte in een paar uur van ongeveer 9.300 dollar naar 8.650 dollar. Daarop gingen ook de koersen van veel andere cryptomunten omlaag.

Toch denken veel bitcoinfans dat er niet echt een verband bestaat tussen het nieuws en de koersval:

Toen Facebook eind januari cryptoadvertenties op de zwarte lijst zette, vonden reclamebedrijven manieren om de ban te omzeilen. Ze gingen expres spelfouten maken in woorden als ‘bitcoin’ en ‘crypto’. Google heeft al gezegd dat ze gaan proberen om dit soort trucjes onmogelijk te maken.

