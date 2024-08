Groene mac & cheese

Porties: 6

Totaal: 45 minuten

Videos by VICE

Benodigdheden

250 gram babyspinazieblaadjes

flinke hand krulpeterselie

flinke hand basilicum

130 gram parmezaan, geraspt

1 teen knoflook

800 ml volle melk

60 gram ongezouten roomboter

40 gram bloem

300 gram witte cheddar, geraspt

zeezout en versgemalen zwarte peper, naar smaak

450 gram macaroni

Bereidingswijze

1. Zet je oven op de grillstand.

2. Doe de spinazie, peterselie, basilicum, parmezaan en knoflook in een keukenmachine of blender en hak de boel fijn. Voeg dan 125 ml van de melk toe en pulseer het tot een gladde saus.

3. Smelt de boter in een pan met een dikke bodem op middelhoog vuur. Voeg de bloem toe en laat 2 minuten meebakken. Voeg de rest van de melk toe en roer in 8 tot 10 minuten tot een gladde saus. Roer er nu de helft van de geraspte cheddar erdoor en wacht tot de kaas is gesmolten. Breng op smaak met peper en zout.

4. Ondertussen kook je de macaroni al dente volgens de instructies op de verpakking. Als de macaroni gaar is, laat je het uitlekken in een vergiet. Doe de pasta terug in de pan en meng hier de kaassaus en de groene saus door tot alles goed gemengd is.

5. Doe de pasta in een ruime ovenschaal en strooi de rest van de cheddar erover. Zet in de oven en grill in 5 tot 7 minuten tot de bovenkant goudbruin is. Laat het daarna in ieder geval 10 minuten buiten de oven rusten voordat je het serveert aan je gasten.