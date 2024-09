De Koreaanse post-rockband Jambinai maakt hedendaagse muziek met een oude ziel

Je zou Jambinai een post-rockband kunnen noemen die hun instrumenten en inspiratie halen uit traditionele Koreaanse muziek, maar je zou net zo goed over de band uit Seoul kunnen zeggen dat het Koreaanse traditionele muzikanten zijn die zich laten beïnvloeden door noise, experimentele rock, metal en hardcore. Westerse rockfans zullen er al snel invloeden van Explosions in the Sky en Mogwai in terughoren, maar de Koreaanse wortels van de groep zijn nooit ver weg.

De drie oorspronkelijke leden Ilwoo Lee, Eunyong Sim en Bomi Kim ontmoetten elkaar toen ze Koreaanse folk en klassieke en rituele muziek studeerden. Na hun opleiding zijn ze Jambinai begonnen. Naast gitaar speelt Lee een rieten fluit genaamd piri, Kim speelt de haegum, een Koreaanse versie van de viool en Sim speelt een soort citer, een snaarinstrument dat geomungo heet. Sinds kort hebben ook drummer Jaehyuk Choi en bassist Byeongkoo Yu zich toegevoegd.



Het hieronder te beluisteren nummer For Everything that You Lost staat op het album A Hermitage dat op 17 juni verschijnt op Bella Union. Het lied heeft een trage en bedachtzame opbouw, met een onverbiddelijk ritme en epische opbouw zoals je die kent van Godspeed You! Black Emperor. De piri van Lee kreunt als een oosterse watervogel met een gebroken hart, terwijl de diepe brutale geomungo gebruikt wordt voor de melodie en percussie. Het geluid van de haegum flikkert in het hart van het nummer als een vlammetje dat probeert te overleven.

De band staat op 14 juni in Paradiso en in augustus in Venlo. Alle speeldata vind je via hun facebookpagina.