Luister naar een nieuw liedje van James Blake samen met grime MC Trim

Als je snakt naar nieuw materiaal van James Blake, kun je het beste afstemmen op zijn BBC Radio 1’s Residency-show. Nadat hij vorige maand in dat programma al de nieuwe track Modern Soul draaide, dropte Blake deze week RPG waarop hij samenwerkt met grime MC Trim.

Waar Modern Soul nog netjes binnen de lijntjes valt van waar we James Blake van kennen, is RPG razend, energiek en pulserend. Blake werkte eerder met Trim samen in 2012 onder de alias Trimbal. Het is onduidelijk of het nummer op het binnenkort te verschijnen nieuwe album Radio Silence, de opvolger van Overgrown uit 2013. Het gerucht gaat dat Justin Vernon en Kanye West er op voorkomen, maar meer dan dat is er niet over te melden. Zelfs naar een releasedatum blijft het gissen.

Videos by VICE

Luister naar RPG, en check ook meteen Evening Fell Hard For Us, een oudje van Blake die hij ook in de show draaide.