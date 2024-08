Met dit DIY-hoofdstuk kan je echolokaliseren als een dolfijn

Dolfijnen gebruiken, net als minstens andere 65 walvisachtigen, de akoestische vetknollen in hun hoofd om klikjes te vertalen die van objecten in de oceaan stuiteren. Ze ‘horen’ met hun kaken, waar ook van dat dikke vet in zit.

Marinewetenschapper Andrew Thaler bouwde een hoofdset waarmee je kunt ‘zien’ zoals dolfijnen. Niet met je oogballen, of oren, maar met echolocatie en botconductie-technologie.

Videos by VICE

Mensen hebben namelijk geen akoestische vethoofden, maar we kunnen wel met onze kaken horen – een soort van. Door gebruik te maken van botconductie-koptelefoons komen we een heel eind. Thaler bouwde een lichtdetectie- en afstandssensor (LiDAR) om ruwweg na te bootsen hoe dolfijnen het doen. Hij gebruikte een afstandsmeter uit een drone die obstakels tot 12 meter verderop kan detecteren. Hij combineerde het met koptelefoons die met botgeleiding werken, een Arduino-microcontroller en een kleine digitale versterker om het dolfijnengeklik na te bootsen.

Het systeem geeft geluid af als de gebruiker dichterbij een object komt. Het navigeert niet echt lekker, maar Thaler ziet de tech als middel om mensen iets te leren. “Het is waarschijnlijk handiger om te weten hoe je een Arduino programmeert dan om met dolfijnensonar door het leven te navigeren,” zegt hij tegen Motherboard. Hij heeft zijn project opensource op het internet gezet. Ik denk dat ik een poging ga wagen – ik hou van dolfijnen, en dit is een goede manier om een beetje te begrijpen hoe zij de wereld zien.

Volg Motherboard op Facebook, Twitter en Flipboard.