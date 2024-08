Merel van Dongen over haar coming-out, flowerpower en Noord-Korea

In onze serie ‘Het VICE Interview’ stellen we elke keer ietwat ongemakkelijke en zeer uiteenlopende vragen aan beroemde en/of interessante mensen. In deze aflevering spreken we Oranje Leeuwin en voetballer van Real Betis, Merel van Dongen (27).

Wat is de belangrijkste les die je hebt geleerd van je ouders?

Om onvoorwaardelijk van je kinderen te houden. Ik weet nog dat ik negentien was en voor het eerst met een meisje had gezoend. Ik liep gewoon naar mijn ouders toe en zei: “Ik heb gisteren met een meisje gezoend.” De reactie was: “Top! Was het leuk? Hoe heet ze?” Het was precies hetzelfde als toen ik drie jaar daarvoor voor het eerst met een jongen had gezoend. Ik voelde me totaal niet zenuwachtig om het te vertellen, omdat ik toch wel wist dat ze van me zouden blijven houden. Het zou niet bijzonder moeten zijn, maar ik besef wel dat het bijzonder is.

Wat is de domste aankoop met het geld van je sportcarrière?

Ik koop niet echt veel spullen waar ik vervolgens niets mee doe. Mijn geld gaat vooral op aan uit eten gaan en leuke stedentrips. Als vrouwenvoetballer in Spanje is het sowieso een vrij sober bestaan. In combinatie met het geld dat we bij het Nederlands elftal krijgen en wat sponsorcontracten is het verder helemaal top. Ik rijd geen Ferrari of Lamborghini of zo. Gewoon een Fiat 500 die ik van mijn eigen geld heb gekocht.

Welk moment uit je leven wil je terugdraaien met de VAR?

Ik weet nog goed dat ik in de brugklas mijn eerste Franse les had. Ik was echt vet zenuwachtig en wilde aan iedereen bewijzen hoe cool ik was. Tijdens die les moest ik ineens heel hard niezen, maar tegelijk liet ik een keiharde scheet. Ik weet nog dat ik toen dacht: “Ik moet nog zes jaar op deze school rondlopen.” Gelukkig is het uiteindelijk allemaal goedgekomen.

Welke kleedkamergrap vergeet je nooit meer?

Bij Ajax hebben we een keer de fiets van Vita van der Linden in een lichtmast gehangen. Ze kon hem echt nergens meer vinden. Ze dacht dat haar fiets gestolen was, tot ze hem daar boven in die lichtmast zag hangen. Met wat hulp van medewerkers van Ajax heeft ze hem uiteindelijk weer op de grond gekregen.

Van welke film of televisieserie moet je heel erg huilen?

Ik weet nog goed dat we in groep 8 een schoolreisje hadden naar Duinrell. Ik zat samen met mijn tweelingzus in de bus en op het schermpje werd Lilo en Stitch gedraaid. Ik moest zo hard janken. Volgens mij was het de scène waarbij de moeder haar kind verliet. Ik dacht: wat als mama mij ooit achterlaat? Ik heb mijn tweelingzus toen gevraagd of ze iedereen wilde afleiden, want ik wilde niet dat andere kinderen zagen dat ik aan het huilen was.

Wat is de vreemdste DM die je ooit hebt gehad?

Ik heb een bericht gehad van een man die het geil vond als ik met mijn hoge hakken in zijn ballen zou trappen. Daarnaast krijg ik regelmatig dickpics. Vaak maak ik er een screenshot van om tijdens een goed glas wijn aan mijn vrienden te laten zien.

Wat is het grootste dat je ooit hebt gesloopt?

Ik heb weleens een deur gesloopt. We speelden met Real Betis bij Tenerife en we kregen in de laatste minuut een doelpunt tegen, door een foutje van mij. Nadat ik die deur had ingetrapt, tilde ik nog een bak met vijf liter water op en gooide die op de grond. Terwijl ik dat deed, viel ik nog bijna ook. Het was echt een grote shitshow. Alles ging mis. Het was niet mijn beste moment, laten we het daar op houden.

Wat zou je doen als je een dag de onzichtbaarheidsmantel van Harry Potter had?

Oe, kon dat maar! Ik denk dat ik naar Noord-Korea zou gaan, want daar komt verder niemand binnen. Ik zou Kim Jong-un dan een tijdje willen volgen en kijken wat voor oorlogsplannen hij aan het beramen is. Die man kan ook niet perfect zijn, dus ik zou een heel dossier opbouwen met alles wat hij doet. Als al die informatie uitlekt, valt zijn dictatorschap. Alle mensen in Noord-Korea zijn dan weer vrij!

Als je een bokser was, met welk nummer zou je dan de ring in komen?

All I Do Is Win van Dj Khaled. Dan word ik gewoon lijp hoor. Dan sla ik mijn tegenstander wel in elkaar. Dat nummer draaiden ze weleens bij Ajax en bij het basketbalteam van mijn zus. Als ik dat nummertje opzet, kan ik zelfs Conor McGregor verslaan.

Waar gaat jouw bloed echt van koken?

Wanneer het vrouwenvoetbal nog steeds wordt gezien als een maatschappelijk project. Wij gaan met ziel en zaligheid voor onze sport, maar ik hoor toch weleens mensen zeggen: “Laten we een vrouwenvoetbalteam beginnen, omdat het goed is voor de diversiteit en inclusiviteit van de club.” Gast, het is een professioneel team, waar je ook geld mee kunt verdienen. Ik kan me ook nog een keer herinneren dat Gertjan Verbeek in zijn tijd bij AZ had gezegd dat de vrouwen niet in het stadion mochten spelen, omdat dat zonde was van de grasmat. Pfff, daar gaat mijn bloed echt van koken.

Stel je hebt een tijdmachine, naar welke periode zou je dan gaan?

Ik zou naar de jaren zeventig en tachtig gaan. Volgens mij was alles nog vet vrij en nog niet zo preuts als tegenwoordig. De tijd waarin vrouwen nog gewoon topless konden zonnen en seks nog iets was waar je het gewoon over kon hebben. Het was nog een tijd zonder telefoons en ik zou naar veel van die vette feestjes toe gaan. Misschien hebben mijn ouders het allemaal iets te rooskleurig verteld, maar het lijkt me geweldig om naar die flowerpowertijd te gaan.

