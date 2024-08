Millenials in de VS zeggen dat ze een half miljoen nodig hebben om gelukkig te zijn

Wat als je je het kon veroorloven om toast met avocado en een huis te kopen? Millennials kunnen er alleen maar over dromen. In een nieuwe enquête van het financiële bedrijf Empower werd aan 2034 Amerikanen gevraagd hoeveel geld ze nodig zouden hebben om gelukkig te zijn. Millennials streefden naar het hoogste bedrag en zeiden dat ze jaarlijks 525.000 dollar (480.000 euro) zouden moeten verdienen, met 1,2 miljoen dollar (1,1 miljoen euro) in de bank.

Gen Z, Gen X en boomers dachten allemaal dat ze een jaarsalaris van 124.000 dollar (113.000 euro) nodig zouden hebben om gelukkig te zijn. Bij alle leeftijdsgroepen was het ideale salaris van mannen twee keer zo hoog als dat van vrouwen (380.000 dollar (348.000 euro) in plaats van 182.000 dollar (166.000 euro)).

Beetje buitensporig, of niet? Blijkbaar niet: volgens een onderzoek uit 2023 door Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman neemt geluk wel degelijk toe naarmate het salaris hoger wordt, en houdt dit effect aan met inkomsten tot 500.000 dollar (475.000 euro) per jaar. Met andere woorden, millennials hebben helemaal gelijk.

Het is niet verrassend dat millennials op de hoogste salarissen hopen – onderzoek toont aan dat hoewel ze al meer verdienen dan vorige generaties, ze in feite minder waar voor hun geld krijgen. Een analyse door economie-blogger Kevin Drum onthult dat de gemiddelde millennial op 40-jarige leeftijd 25 procent meer verdiend dan boomers (aangepast voor inflatie). Maar millennials bezitten slechts 5 procent van het Amerikaanse vermogen, terwijl boomers op dezelfde leeftijd 21 procent bezaten.

Dit komt eigenlijk omdat de stijging van salarissen wordt ingehaald door stijgingen in levenskosten. Millennials hebben al met twee recessies, een huurcrisis, stijgende energiekosten en stijgende studieschuld te maken gehad, dus ze hebben een hoop meer geld nodig om de basisdingen te kunnen betalen. Volgens hen zou het vermogen om zonder zorgen kleine alledaagse luxes te kunnen betalen bijdragen aan de gelukkigheid – 62 procent van de millennials zegt bijvoorbeeld met liefde 8 euro voor een dagelijkse koffie zouden betalen “omdat het genot geeft”, aldus de enquête van Empower.

Dit gevoel heerst niet alleen onder millennials. Van alle respondenten zei een kwart dat te lage inkomsten hun voornaamste obstakel was om financieel gelukkig te worden, en geloofde 59 procent dat geluk te koop is. Nou, als geluk betekent dat je genoeg hebt voor fatsoenlijke accommodatie, hobby’s, energierekeningen en een paar stressloze biertjes op zijn tijd, dan hebben ze gelijk. Meer geld zou zeker helpen.



