Spookachtige foto’s van Al Madam, een verlaten stadje overgenomen door de woestijn

“Ik ontdekte deze plek online, ik googelde iets als ‘De beste plekken om te bezoeken in Dubai’,” zegt Jason, een Britse expat in de Emiraten. Ik ontmoette hem afgelopen november toen ik me vergaapte aan de meest majestueuze ruïnes die ik in mijn leven heb gezien.

Deze plek is Al Madam, een verlaten gehucht dat deel uitmaakt van een groter dorp met dezelfde naam, gelegen op ongeveer een uur van Dubai. Al Madam werd in 1975 gebouwd en telt slechts twaalf huizen en een moskee. Er gaat een mysterieuze aantrekkingskracht uit van de plek. Tien jaar na de bouw verlieten de bewoners het dorp abrupt, de gebouwen achterlatend in de woestijn.

“Ik heb het er met vrienden uit de buurt over gehad, maar zij wilden niet op bezoek komen vanwege de boze geesten die hier zouden rondhangen,” zegt Jason. “Dat maakte me alleen maar vastberadener om terug te komen om een kijkje te nemen. Soms kan ik een ‘aanwezigheid’ voelen, maar misschien zit het gewoon in mijn hoofd.”

Na het vertrek van de bewoners gonsde het van de geruchten over bovennatuurlijke krachten – sommigen beweerden dat er djinns in het dorp waren. Dit zijn boze geesten in de Arabische wereld, die naar verluidt de bewoners ertoe aanzetten om te verhuizen. Andere verhalen leggen de schuld volledig bij Umm Al Duwais, een vrouwelijke djinn die kattenogen zou hebben en kapmessen als handen. Haar verhaal is onderdeel van de folklore van de Emirati.

In 2018 probeerde de Sharjah Art Foundation de mysteries rond Al Madam en haar geschiedenis op te helderen. De resultaten van dat onderzoek werden gebruikt in een documentaire uit 2019 over het verlaten dorp, The Landing.

Helaas konden de 12 oorspronkelijke bewoners van deze huizen niet worden opgespoord. Mensen uit de buurt beweren dat het gehucht werd gebouwd op een voormalig bedoeïenententenkamp. Tijdens de moderniseringsgolf in het land werd getracht nomadenstammen te huisvesten. Niemand weet precies wat de bewoners heeft doen vertrekken, maar de meesten van hen hebben zich tussen 1982 en 1985 opnieuw gevestigd in andere wijken van Al Madam.

De meest voor de hand liggende verklaring is dat de bewoners zijn vertrokken vanwege de vele heftige zandstormen in het gebied. “Telkens als er een zandstorm was, werd het gebied echt hard getroffen,” zei een man die in 2018 werd geïnterviewd door de Sharjah Art Foundation. Hij beweerde dat zijn schoonfamilie vroeger in een van de huizen woonde. “Toen we vertrokken, kwamen schrootverzamelaars ‘s nachts deuren stelen, plus al het metaal dat ze maar konden vinden. Ze hebben zelfs al het metaal in de moskee gejat.”

Dus wanneer begon de djinn-theorie de ronde te doen? “Geen idee,” zei een andere inwoner in hetzelfde onderzoek uit 2018. “Weet je, mensen nemen foto’s en verzinnen vervolgens allerlei onzin. Ongetwijfeld begonnen sommige mensen te zeggen dat het hier spookte.”

Noorhan, een inwoner die een garage beheert in een andere wijk van Al Madam, zegt dat het toerisme pas vijf of zes jaar geleden echt begon. Rond die tijd kwam een YouTuber, wiens naam hij zich niet herinnert, langs om een video van de plek te maken. Het filmpje ging vervolgens viral. “Toen ze haar materiaal op YouTube en Google zette en spookverhalen vertelde, kwamen er steeds meer mensen kijken,” zegt Noorhan. “Daarvoor kwam er niemand.”

Voordat het filmpje viral ging, was Al Madam niet zo toegankelijk. Alleen de lokale bevolking kwam er om de ontzagwekkende bezienswaardigheden te bekijken. “Voor de industrialisatie van Dubai was er geen weg naar het dorp,” zegt hij. “In die tijd kwam de lokale bevolking en bleef twee, drie dagen, meestal vrijdag, zaterdag en zondag. Ze kampeerden in de woestijn en sliepen op de daken.”



Volgens Noorhan hebben de autoriteiten geprobeerd de toegang tot het gebied te blokkeren. Hij denkt dat dit nu al zo’n vijf jaar aan de gang is, hoewel op het eerste gezicht eigenlijk niets de fysieke toegang tot het dorp verhindert. “Er kwamen teveel reizigers die hier kampeerden , vooral Europeanen,” zegt hij. “Zelfs nu komen er elke dag minstens tien auto’s langs.”

De regionale organisatie voor toerisme zegt dat toeristen op bezoek kunnen en moeten blijven komen. “Er zijn op dit moment geen plannen om Al Madam als toeristische attractie te ontwikkelen, maar toeristen zijn welkom,” zei een woordvoerder van de organisatie in 2020 tegen CNN.



Shahzai, de directeur van een toerismebureau in Al Madam, meent dat het dorp een veelbelovende kans biedt voor ondernemers uit de regio. Wat hem betreft is het in het belang van de bewoners om het mysterie van de stad in leven te houden. “Er zijn veel artikelen geschreven over deze spookstad,” zegt hij. “Dat is voordelig voor ons omdat we rondleidingen kunnen organiseren. Het is hier vandaan maar tien minuten rijden met de auto.”

Shahzai zegt dat hij absoluut gelooft in geesten en hij moedigt bezoekers aan om zelf een kijkje te komen nemen. “Ze zullen je geen kwaad doen,” zegt hij. “Ze blijven uit de buurt van mensen. Ze komen voor op plekken waar mensen niet komen.”

Hoewel hij al 22 jaar in het gebied woont, is Shahzai nog nooit persoonlijk een djinn tegengekomen in het dorp. “Ik heb dingen gezien in mijn leven,” zegt hij, “alleen niet in Al Madam – of nog niet, tenminste. Maar ik kan je dit vertellen: de geesten zullen je nooit vertellen wie ze zijn, of wie ze gestuurd heeft. Geesten liegen namelijk.”

Correctie: in een eerdere versie van dit artikel stond dat de twaalf oorspronkelijke bewoners van Al Madam waren overleden. Hun verblijfplaats is op dit moment echter onbekend. We betreuren deze fout.