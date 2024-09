NOFX betuigt spijt voor alle drugs met ‘Six Years on Dope’

Foto: Joe Leonard

Iedereen die het NOFX-boek heeft gelezen dat eerder dit jaar uitkwam, weet hoe dol deze band is op drugs. Maar dat er aardige hoeveelheden stimulerende goedjes bij Fat Mike en zijn punkvrienden doorheen gaan, weet je ook zonder daarvoor door het 350 pagina’s tellende boek te moeten worstelen. Het is een thema dat naast winderigheid vaak voorbij komt in hun muziek, hun shows en eigenlijk simpelweg in hun hele bestaan. Maar het is toch vooral Erik “Smelly” Sandin die het zwaar had te pakken voordat hij besloot af te kicken. In het nieuwe nummer van NOFX, Six Years On Dope, toont Smelly berouw voor zijn schaamteloze drugsgebruik als volwassen vent.

Het nummer reflecteert op de meest beruchte jaren met teksten als “I was a human trash can, shortening my lifespan” en “I was a moron bro with impetigo.” Dus kijk niet alleen goed naar de video hieronder, maar luister aandachtig en neem het advies van Mike en Melvin ter harte: zes jaar lang heroinegebruik is niet punk.

Six Years on Dope staat op het nieuwe album van NOFX, First-Ditch Effort, dat op 7 oktober uitkomt op Fat Wreck Chords.