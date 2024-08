Volgens een Overwatch-pro zitten veel esporters nog steeds aan de ADHD-pillen

Afgelopen maandag begon Timo ‘Taimou’ Kettunen, een Finse professionele Overwatch-speler, weer over een probleem in de wereld van competitief gamen: het gebruik van prestatieverhogende pillen.

“Stel je voor dat je Adderall gebruikt en dat het dan verboden wordt in de Overwatch League. Er zijn waarschijnlijk 20 spelers in de League die Adderall gebruiken en stel je eens voor dat het totaal verboden wordt om het te gebruiken, dan zouden ze echt ontzettend genaaid zijn,” zei Kettunen tijdens een Twitch-stream.

In 2015 veranderde de professionele Counter-Strike: Global Offensive-speler Kory ‘SEMPHIS’ Friesen de esports-business, nadat hij in een interview had toegegeven dat hij en zijn teamgenoten “ allemaal aan de Adderall” zaten tijdens het spelen. Esport-toernooien duren vaak meer dan zes uur en bij trainingssessies kan dat nog veel langer zijn. Daarom gebruiken sommige gamers volgens Friesen Adderall om alert te blijven.

Adderall is, net als Ritalin, een psychostimulant en het wordt in de Verenigde Staten vaak voorgeschreven om ADHD mee te behandelen. De pillen worden ook veel gebruikt door mensen zonder concentratieproblemen om zich langere tijd te focussen.

We weten niet of Kettunen erop doelt dat het er ook zo aan toegaat in de Overwatch League, het officiële esports-toernooi van ontwikkelaar Blizzard. Het kan ook dat hij bedoelt dat als Blizzard de medicijnen volledige verbiedt, spelers die de pillen gebruiken voor hun ADHD moeten kiezen tussen hun medicijnen en professioneel gamen.

Kettunen en Blizzard hebben niet gereageerd op een verzoek om commentaar.

Nadat Friesen in 2015 toegaf dat hij en zijn team Adderall tijdens wedstrijden hadden gebruikt, kwamen verschillende esports-organisaties met nieuwe regels. Zo werkt de Electronic Sports League (ESL), een van de grootste esports-organisaties ter wereld, nu samen met de Amerikaanse antidopingorganisatie (NADA) voor het uitvoeren van random drugstests tijdens wedstrijden.

Ulrich Schulze, de senior vice-president of product van de ESL, tweette na Kettunens beweringen dat na de invoering van dopingcontroles in 2015 er bij honderden tests niemand betrapt werd op verboden middelen.

In de gedragscode van de Overwatch League staat dat deelnemers niet onder invloed mogen spelen tijdens wedstrijden. Maar er wordt niks gezegd over drugstests.

Eerder dit jaar vertelde Overwatch League-hoofd Nate Nanzer aan Shacknews dat hij nog nooit wetenschappelijk bewijs heeft gezien dat mensen ook echt beter gaan gamen door welk middel dan ook.

“Het is iets wat we blijven evalueren en waar we naar blijven kijken naarmate esports groeit en evolueert, en naarmate er meer studies gepubliceerd worden over welke middelen prestaties in videogames kunnen beïnvloeden. Maar daar hebben we nog geen onderzoek naar gezien,” zei hij tegen Shacknews.

Ik deed in 2015 mijn eigen, niet erg wetenschappelijke experiment en ik vond dat ik door Adderall niet echt beter werd in Counter Strike. Maar het hielp me wel om me langer ergens op te focussen, of dat nu een videogame was, of op saaie mails die ik nog moest beantwoorden. Hoewel er geen medicijn is dat de prestaties van een Overwatch-speler op dezelfde manier kan verbeteren als anabole steroïden dat bij een gewichtheffer kunnen, kan Adderall esporters wel helpen tijdens machtig lange trainingssessies en toernooien.

Het winnende team van het eerste seizoen van de Overwatch League won 1 miljoen dollar. Het boeit fans misschien niet of Overwatch-spelers Adderall gebruiken, maar het gaat wel om heel veel prijzengeld. Maken spelers van Overwatch misbruik van Adderall om een voorsprong te krijgen op hun concurrenten? Zijn er spelers in de Overwatch League die het medicijn gebruiken om een echte aandoeningen te behandelen? Gebruiken spelers Adderall alleen maar omdat ze denken dat het nodig is om een kans te maken? Op dit moment is er geen manier om daar achter te komen.

