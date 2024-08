Het Palestijnse internet van de jaren negentig blijft met deze gifs bewaard

Voor veel Palestijnen vernietigen de Israëlische aanvallen niet alleen gebouwen en mensenlevens in de Gazastrook, maar ook een volk en hun geschiedenis. Nu een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas weer is hervat, probeert een kunstenaar de Palestijnse geschiedenis te beschermen met een digitaal archief van het vroegere Palestijnse internet – precies zoals het er in de late jaren negentig en zeroes uitzag.

Het project Palestine Online begon als poging de langdurige strijd van het Palestijnse volk in eigen woorden en media te laten zien, uit een tijd waarin het internet voor het eerst een middel werd om verhalen te delen. Deze geschiedenis is geschreven in levendige, met gifs bezaaide webpagina’s uit het GeoCities-tijdperk. Het laat een gepersonaliseerde en intieme kant van Palestijns leven zien dat vaak onderbelicht is gebleven.

De website is extra relevant nu er oorlog woedt. “Als iets in Palestina gebeurt zie ik altijd een verschil tussen wat mensen delen, met name door Palestijnen op social media, en wat er door grote nieuwsbronnen wordt verspreid,” vertelt Amad Ansari, digitaal archivist en ontwikkelaar van het project. Met gebruik van de GIFcities-tool van Internet Archive wist Ansari vroegere Palestina-gerelateerde mediabestanden te vinden en pagina’s van toen te reconstrueren.

Ansari begon materiaal voor Palestine Online te verzamelen toen Israël startte met het bombarderen van Gaza, als reactie op de aanslag van Hamas 7 oktober, waarbij zo’n 1200 slachtoffers vielen. Intussen zijn in Gaza zo’n 20.000 mensen gedood. Volgens internationale nieuwsdienst Reuters zijn er complete familielijnen weggevaagd, na weken van continue bombardementen op ziekenhuizen, vluchtelingenkampen, en een VN-school dichtbevolkt Palestijnse gebied.

Journalisten, mensenrechtenactivisten en kunstenaars als Ansari hebben de afgelopen weken geprobeerd de context van de oorlog te schetsen, de 75-jarige geschiedenis van de Israëlische bezetting van Gaza. Die bezetting begon met de gewelddadige uitzetting van Palestijnen in 1948, die algemeen bekendstaat als de Nakba.

Nadat hij een voorproefje had gepost van de bewaarde herinneringen op Internet Archive, werd Ansari’s project duizenden keren bezocht en gerepost door gebruikers op social media.

“Ik wilde onderzoek doen naar hoe de Palestijnse online identiteit er tien, twintig jaar geleden uitzag,” zegt Ansari. “Het was echt een openbaring om te zien wat er is veranderd, en wat niet – hoe Palestijnen hun stemmen hebben gebruikt om hun bezetting en de gevolgen ervan uit te drukken en te tonen, en tegelijkertijd ook hun cultuur en geschiedenis te laten zien.”

Ansari’s archief laat uiteenlopende webpagina’s van het vroege Palestijnse internet zien, van diep persoonlijke dingen tot luchtigere onderwerpen en memes. Een aantal pagina’s gebruiken geanimeerde gifs die bewijs laten zien van de verschrikkingen, en hoe mensen rouwen om het verlies van vrienden of familie die door Israëlische troepen zijn gedood. Andere pagina’s bevatten digitale magazines die door Palestijnse studenten zijn gemaakt, schrijfsels en nieuwsartikelen die de bezetting vastleggen, recepten voor traditioneel Palestijns eten, en andere artefacten van Palestijns leven uit de jaren negentig en zeroes.

Als je grasduint in Ansari’s archieven wordt een fascinerend, maar vaak ook schokkend historisch verslag onthuld. Op een pagina staat een gif die de moord van Muhammad al-Durrah laat zien, een Palestijnse jongen die in 2000, tijdens de tweede Palestijnse opstand tegen de Israëlische bezetting, in het zicht van nieuwscamera’s werd doodgeschoten door Israëlische troepen. Een andere pagina is een dagelijkse nieuwssite waarop een foto te zien is van een Israëlische soldaat in uniform die een wapen richt op een Palestijnse vrouw en twee kleine kinderen, samen met een gevat bijschrift: “Vergeet niet aan de dappere Israëlische soldaat te denken die dagelijks met Palestijns terrorisme te maken krijgt.”

“Het doel van deze website is de wereld laten beseffen wat er gaande is in Palestina,” leest de introductietekst van een andere website, die begint met een pulserende geanimeerde gif in vlammende letters: “Welkom in de Realiteit”. “De media heeft dit allemaal verborgen gehouden, met name voor Amerikaanse burgers. Maar rechtvaardigheid kan niet verborgen worden. Mijn doel is om deze waarheid aan de wereld te geven.”

“De esthetiek van de website is bedoeld om te shockeren,” zegt Ansari. “Het heeft een vreemde dissonantie tussen serieuze en vernietigende content en de omringende kleurrijke gifs, en ik ben benieuwd hoe mensen op dat effect zullen reageren.”

Ansari hoopt dat het archief zal laten zien dat de gebeurtenissen in Gaza geen geïsoleerd nieuwsevenement is, maar onderdeel van een aanhoudende strijd die meerdere generaties heeft geraakt. “Het draait erom dat de Palestijnse ervaring zo luid mogelijk wordt gemaakt,” zegt Ansari. “We zullen vanuit de oppositie altijd te horen krijgen dat dit nepnieuws is, dat Palestijnen liegen, dat dit niet gebeurt. Maar als je zegt: ‘Kijk deze blog uit 1999 eens, of deze nieuwswebsite uit 2002’ – dat zijn dezelfde verhalen die we vandaag ook horen. Het zijn dezelfde verhalen die mensen door de jaren heen hebben geschreven en gedeeld. Dit is echt en het gebeurt nu, en je kunt er niet aan ontsnappen.”

