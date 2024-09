Pompoenbruschetta van Mario Batali

Porties: 4

Voorbereiden: 15 minuten

Videos by VICE

Totaal: 30 minuten

Ingrediënten

90 ml olijfolie

1 middelgrote rode ui, doormidden gesneden, daarna in de lengte in reepjes van 1 cm breed gesneden.

4 teentjes knoflook, fijngesneden

500 g pompoen, gepeld en gesneden in blokjes van een halve centimeter

vlokken chilipeper, naar smaak

1 fles balsamicoazijn

25 g pittige mosterdbladeren, gesneden en verdeeld

zeezout en versgemalen zwarte peper, naar smaak

8 sneetjes Italiaans boerenbrood, schuin gesneden in stukken van 1 cm

28 g fijngesneden Italiaanse peterselie

10 bloempjes Oost-Indische kers, optioneel

Amerikaanse pecorino, geraspt

Bereidingswijze

1. Verhit de olijfolie in een koekenpan op middelhoog vuur totdat het rookt. Voeg de reepjes ui toe en bak totdat ze zacht zijn. Dit duurt ongeveer 6 minuten. Voeg daarna de knoflook toe en bak deze 2 minuten. Gooi vervolgens de blokjes pompoen in de pan met een snufje chilipepervlokken. Bak en roer goed door totdat ze zacht en goudbruin zijn. Dit duurt ongeveer 7 minuten. Sprenkel twee eetlepels balsamicoazijn over het geheel. Voeg de helft van de mosterdbladeren toe en laat ze slinken in de pan. Haal de pan van het vuur en breng op smaak met zout en peper. Laat het geheel vervolgens afkoelen.

2. Verhit ondertussen de grill. Besprenkel het brood met olijfolie en rooster het op de grill totdat beide kanten goudbruin gebakken zijn. Besprenkel met zout.

3. Roer de peterselie door het pompoenmengsel. Schep het mengsel op de toast en leg er een aantal bloemen Oost-Indische kers op. Garneer met de overgebleven mosterdbladeren en pecorino. Smakelijk!

Uit Moltissimo: Mario Cooks for Ray Lewis & Rohan Marley