Rotterdam Terror Corps vierde hun 25-jarig bestaan met een knalfuif

Het Rotterdam Terror Corps gaf afgelopen weekend een feest om te vieren dat ze al 25 jaar doen waar ze goed in zijn: beukend harde hardcore maken. Dat deden ze in de Beitel 90 in Heerlen, vroeger bekend als de beruchte discotheek Peppermill. De sfeer onder de bezoekers was “uitgelaten”, vertelt fotograaf René van Zundert ons, die de waanzin van de avond vastlegde. Er waren veel ouwe bekenden van de groep aanwezig. Zo stond MC RAW – ondanks zijn slechte gezondheid – voor het eerst in vijftien jaar met de rest van de originele RTC-leden op het podium. Dit was voor veel van de fans die zich hun eerste set nog konden herinneren een emotioneel moment. Naast Rotterdam Terror Corps werd de line-up gevuld met sets van onder anderen Darkraver, Nosferatu, Kasparov, Estasia en S.R.B. Bekijk hieronder de foto’s.

Volg Noisey op Facebook , Instagram en Twitter.