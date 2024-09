Mensen over de slechte gewoontes die ze van hun ex overnamen

Een relatie heeft veel voordelen. Tijdens de seks ben je goed op elkaar ingespeeld, en als je aan het eind van de dag vertelt over de nietszeggende dingen die je hebt beleefd, krijg je niet gelijk te horen dat je een dombo bent – over onzin praten hoort namelijk gewoon bij het hebben van een relatie.

Minpunten zijn er ook. Bijvoorbeeld als je partner een hobby heeft, en die hobby neemt de halve woonkamer in beslag – de kabels van de dj-set moeten toch érgens liggens, wordt er dan gesnauwd. Of misschien blowt je geliefde wel de hele dag door, waardoor jij ook de hele dag door blowt, en jullie samen een stel stoners zijn die de hele dag door blowen.

Als het uitgaat heb je weliswaar weer wat meer ruimte in je slaapkamer, maar kan het ook zo zijn dat je ondertussen allemaal slechte gewoontes van je ex hebt overgenomen. Dat je ineens dagelijks eten laat bezorgen bijvoorbeeld, omdat je de hele tijd zit te blowen. We spraken wat mensen bij wie de nare kanten van hun exen – helaas – nog eventjes bleven plakken.

‘Ik was zeven jaar veganist. Nu eet ik weer vlees’

“Voordat ik mijn ex ontmoette was ik zeven jaar veganist. Ik had nooit zin in vlees of kaas en kookte graag plantaardige gerechten.

We en ik waren tweeënhalf jaar samen, en tijdens onze relatie ben ik langzamerhand weer vlees gaan eten. Het begon met kippenbouillon, omdat mijn ex zei dat er veel collageen in zat en het erg goed voor je was. Ik dacht: oké, dit kan best af en toe. Daarna dacht ik: als ik kippenbouillon drink, kan ik ook best gewoon kip eten. En dan kunnen andere dieren ook wel. Op een gegeven moment at ik een steak en besefte ik dat ik mezelf onmogelijk nog een veganist kon noemen.

We zijn alweer een tijdje uit elkaar, maar ik eet nog steeds vlees en ook kaas. Ik heb letterlijk gisteren nog kip gehaald bij Nando’s. Ik zou graag weer vegan willen worden, dus misschien moet ik weer eens zo’n documentaire over de bio-industrie kijken. Er is nog hoop.”

Alex, 29

‘Ik hield niet van coke. Toen kwam hij.’

“Toen ik mijn ex ontmoette gebruikte ik af en toe drugs, maar niet vaak. Samen gebruikten we weleens mdma tijdens het uitgaan, en rookte ik vaak wiet om een beetje stoom af te blazen. We hadden elkaar ontmoet op een feestje en dat bleek achteraf de basis van onze relatie te zijn. We gingen uit van vrijdag tot zondagavond of maandag, net op tijd om weer op werk te verschijnen. Ik kwam er al snel achter dat hij wel van een snuif hield. Zelf hield ik niet van coke, maar dankzij hem veranderde dat.

Op een gegeven moment gebruikten we elk weekend samen coke. Doordeweeks voelde ik me op werk vaak paranoïde en ongelukkig, en nam ik bij wijze van opkikker een snuif. Het begon een ritueel te worden en ik raakte eraan gewend. Na anderhalf jaar ging het uit – niet vanwege de drugs trouwens. Ik wilde ontslag nemen en gaan reizen, maar hij wilde blijven. Nu zijn we een jaar uit elkaar, maar ik gebruik nog steeds coke. Niet zo vaak als toen gelukkig, maar toch. Het is niet makkelijk om ervan af te komen.”

Jesse, 26

‘Ik bestel ineens bijna elke dag eten’

“Toen mijn ex en ik elkaar ontmoetten, hadden we het allebei druk met werk en kwamen we meestal rond acht, negen uur ‘s avonds thuis. We hadden dan geen zin om te koken. Soms stelde ik voor om iets snels te maken, maar hij overtuigde me er altijd van om te bestellen. Vier van de vijf avonden aten we een bezorgmaaltijd, wat we eigenlijk niet konden betalen. We bestelden vaak Vietnamees, maar soms ook een curry, pizza of hamburgers – en heel gezond kan dat ook niet zijn. Het voelde vooral heel erg lui.

Afgelopen september gingen we uit elkaar. Hij was vreemdgegaan, dus ik was er snel klaar mee. Maar eten bestellen doe ik nog steeds, en niet zo’n beetje ook. Eigenlijk heeft hij me lui gemaakt. Misschien vind ik dat nog wel veel erger dan dat vreemdgaan.”

Kat, 24

‘Ik kan niet normaal autorijden’

“Oké, dit is zeer specifiek, maar vanwege van mijn eerste vriendje kan ik tijdens het autorijden niet normaal een bocht nemen. Hij was een jaar ouder dan ik, dus toen ik zeventien was reed hij me overal naartoe. Toen ik zelf rijles ging nemen, nam ik zijn gewoonte over om tijdens bochten met één hand het stuur vast te houden, terwijl mijn andere arm kruiselings richting de pook gaat – een beetje moeilijk uit te leggen, maar het hoort niet en het is niet veilig. Je moet altijd twee handen aan je stuur houden, al helemaal als je een bocht neemt en de auto kan slippen.

Ik doe het nu al twaalf jaar op deze manier en ik kom er niet meer vanaf. Hij heeft het me heus niet expres aangeleerd, ik heb het zelf zo ontwikkeld. Misschien vond hij het cool of zo, ik heb geen idee, ik vond het denk ik vooral zelf heel cool.”

Emma, 29

‘Ik raakte aan de crack en werd dakloos’

“Ik was acht jaar lang samen met mijn voormalige echtgenoot – we ontmoetten elkaar toen ik 21 was. Ik was net twee jaar aan het afkicken van de heroïne. Terwijl we samen waren ben ik zeven jaar lang clean geweest, terwijl hij al die tijd stug door bleef spuiten.

Een jaar voordat we uit elkaar gingen viel ik terug in mijn oude gewoonten. Hij zat pal voor mijn neus crack te roken. Dát had ik nog nooit geprobeerd. Vervolgens zat ik acht maanden lang aan de crack. Dat heeft me niet veel goeds gebracht – ik werd dakloos en probeerde mijn brood te verdienen door mijn lichaam te verkopen. Nu ben ik gelukkig weer clean. Ik heb mezelf vergeven voor de fouten die ik heb gemaakt, en ze geaccepteerd.”

Megan, 29