Met de hand gemaakte collages brengen je naar een wereld hier heel ver vandaan

Een man fietst over straat, zijn hoofd verstopt in de loop van een antieke revolver. In de lucht hangt een duister landgoed ondersteboven. Deze surrealistische scène is het werk van Jay Riggio. Zijn collages, gemaakt met plaatjes die hij vond in afgedankte boeken en tijdschriften, vertellen bizarre verhalen. Riggio beschrijft het proces van collagemaken als vergeten beelden nieuw leven inblazen.

Al het werk van Riggio is met de hand geknipt en geplakt, zonder hulp van een computer. In een statement schreef hij: “Het tijdsintensieve karakter van het medium collage verzet zich tegen het alomtegenwoordige digitale tijdperk, en toont tegelijkertijd ook de onverwerkte emotionele eerlijkheid die de kern vormt van mijn werken.”

The things we couldn’t see. And the way they became so clear.

Riggio is altijd een verhalenverteller geweest. Eerst schreef hij gedichten en korte verhalen, daarna maakte hij films en foto’s. Riggio vertelt dat hij in het begin van zijn carrière de polaroids die hij had genomen gebruikte om op te verven. “De context van beeld manipuleren was iets dat mij meteen aantrok,” vertelt Riggio. Op een dag ging hij knippen in oude tijdschriften en plaatste hij objecten op plekken waar ze eigenlijk niet hoorden. “Ik was een beetje kinderachtig aan het klooien en plaatste een dildo in de hand van een glimlachende vrouw van middelbare leeftijd,” vertelt de collagemaker. Door verschillende dingen met elkaar te combineren ging hij nadenken over waarom we vinden dat bepaalde beelden wel of niet bij elkaar horen.

Met zijn collages probeert Riggio mensen te ontmoedigen, of op zijn minst af te leiden van een sombere kijk op de wereld. Hij laat de wereld zien als een tragische, maar ook mooie en inspirerende plek. De titel van elk kunstwerk zorgt ervoor dat Riggio en de kijker ook stilstaan bij de onderwerpen die misschien niet heel duidelijk naar voren komen. Koppen als How I remember you then. How I remember you always en Before the Beginning and Beyond the End zorgen voor context bij beeld dat aanzet tot existentiële gesprekken.

Hoewel de beelden er speels uitzien, vertelt Riggio dat zijn werken voortkomen uit duistere gedachten en gevoelens. De kunstenaar voelt dat het proces van kunst maken pijnlijke persoonlijke gedachten kan stillen. “Een wereld die voor mij normaal gesproken chaotisch is, wordt dan tijdelijk geordend en begrijpelijk.”

Before the Beginning and Beyond the End. Handmade mixed media collage on cold press paper.

Beside The Reflection of Moving Shadows.

Beyond This Broken Promise.

