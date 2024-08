Podcast: De tiener die van PSV naar Juventus vertrok

Voetballers die als tiener vanuit Nederlandse jeugdopleidingen naar grote buitenlandse clubs vertrekken, krijgen daar vaak veel kritiek voor. Ze zouden te vroeg voor het geld kiezen. Maar wat weten we nou precies van de beweegredenen van die jongens? Helemaal niks eigenlijk.

Leandro Fernandes vertrok vorig jaar op achttienjarige leeftijd van PSV naar Juventus. Daar deelt hij nu de kleedkamer met spelers als Cristiano Ronaldo en Paulo Dybala. In onze podcast vertelt Leandro over zijn achtergrond, de transfer en hoe het sindsdien met hem is gelopen in Turijn.

Videos by VICE

De aflevering is hieronder te luisteren:

Of hier op Spotify: