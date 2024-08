Ik had de perfecte match op Tinder – totdat hij me begon te stalken

De achttienjarige Emma* was gewoon aan het werk. Ze had een normale dag en was wat producten aan te scannen, totdat ze ineens opschrikte omdat iemand haar aansprak. “Waarom geef je me de hele tijd geen antwoord?” vroeg hij. Ze herkende hem niet meteen, maar hij bleef haar dat soort vragen stellen, op een steeds dreigendere toon. Toen besefte ze: dit is die gast van Tinder. Emma stond ineens oog in oog stond met haar stalker.

Eerder dit jaar werd Emma vrijgezel. Ze besloot Tinder eens uit te proberen. “Toen we net een match hadden was hij heel lief,” vertelt ze aan VICE. “Hij leek precies mijn type, alles klopte. Maar na een paar dagen begon hij erg bezitterig te worden en te vragen waarom ik niet sneller reageerde.”

Ze besloot het af te kappen. Maar in plaats van dat te respecteren, begon de jongen haar lastig te vallen. “Toen ik zei dat ik toch niet zoveel interesse had, begon zijn toon steeds dreigender te worden. Hij begon me te fatshamen en zei dat ik nooit iemand zoals hem zou vinden. Ook zei hij dat hij erachter zou komen waar ik woonde. Hij zou me komen halen.”

Veel vrouwelijke millennials die dating-apps gebruiken worden vroeg of laat op social media benaderd door iemand die ze op Tinder hebben gezien. Er bestaat zelfs een term voor: tindstagramming. Dat houdt in dat je iemand maar op social media opzoekt als je wel naar rechts hebt geswipet, maar geen match kreeg. Het kan alleen dus ook een stuk verder gaan dan slechts een ongewenste DM – in Emma’s geval liep het uit op een stalker die haar bedreigde.

Nadat haar match zich op Tinder begon te misdragen, blokkeerde ze hem. Vervolgens probeerde hij het via social media en benaderde hij zelfs haar vrienden. “Toen ze vertelden dat hij een berichtje naar hen had gestuurd, dacht ik eerst dat ze een grapje maakten. Maar nadat ik de screenshots had gezien, was ik doodsbang. Ik voelde me in een hoekje gedreven.”

Op een gegeven moment hoorde ze een paar weken niks meer van hem, en dacht ze dat hij haar eindelijk met rust had gelaten. Maar toen begon hij ineens op haar werk te verschijnen. Emma had nooit met hem afgesproken en laat online weinig sporen achter. Ze had ook nooit verteld waar ze werkte – wel kon hij op haar Tinder-profiel zien wat voor soort baan ze had.

Emma’s verhaal is extreem, maar komt helaas vaker voor. Ze is een van de vele Britse vrouwen die gestalkt worden door iemand die ze via een dating-app hebben leren kennen. In januari lanceerde Tinder een nieuwe functie in de VS, waarmee gebruikers gesynchroniseerd kunnen worden met de beveiligingsapp Noonlight. Daarmee kun je hulpdiensten inschakelen tijdens een date en accounts analyseren op nepafbeeldingen, om te voorkomen dat je gecatfished wordt. Die functie wordt als grote vooruitgang gezien voor de persoonlijke veiligheid van gebruikers.

Ook Emma ziet dat zo. “Op dat moment was het zeker handig geweest als ik door hulpdiensten geholpen had kunnen worden, zeker toen het uit de hand begon te lopen.”

Het waarschuwen van hulpdiensten zou in theorie zeker een uitkomst kunnen zijn tegen bedreigingen, maar als er iets is dat onderzoeken naar stalken hebben laten zien, is het wel dat het deze diensten in de praktijk vaak te laat reageren als vrouwen om hulp vragen. Tussen 2015 en 2017 zijn 55 Britse vrouwen vermoord door hun partners, exen en stalkers, terwijl ze al aangifte hadden gedaan bij de politie. Dat bleek uit een onderzoek van Broadly.

De 21-jarige student Melissa ontmoette haar stalker ook via Tinder. Ze stuurden een paar dagen berichtjes over en weer, maar ze had er toch niet zo’n goed gevoel over en besloot er een einde aan te breien. In eerste instantie leek hij dat gewoon te accepteren, maar toen begon hij haar ineens bij de universiteit op te wachten. “Ik zag hem daar een keer staan toen ik net naar huis wilde gaan, maar ik zocht er niet echt iets achter, omdat hij had gezegd dat hij op dezelfde campus zat. Maar nog geen uur later stuurde hij me allemaal berichtjes. Toen kreeg ik het idee dat het geen toeval was dat hij daar stond.”

Hij begon haar ook ineens vaak te bellen. “Hij werd echt dwingend,” zegt ze. “Hij wilde steeds afspreken en kwam me elke keer opwachten als ik college had gehad.” Omdat hij haar zo hardnekkig bleef stalken, vroeg Melissa om hulp bij de beveiliging van de universiteit, maar zonder resultaat. “Ze blijken weinig te willen doen, totdat iemand je daadwerkelijk fysiek betast.”

De Londense instelling Suzy Lamplugh Trust zegt tegen VICE dat “elke vorm van stalken of bedreigen, zowel online als offline, enorme gevolgen kan hebben voor slachtoffers. Iedereen die het idee heeft gestalkt te worden raden we met klem aan om aangifte te doen bij de politie.”

Suzy Lamplugh Trust zegt ook dat het een goed idee is om via de app zelf een klacht in te dienen. “We moedigen iedereen die op een datingsite gestalkt wordt aan om daar melding van te maken volgens de procedures van die site, en de veiligheidsrichtlijnen te volgen. Zeg tegen diegene dat je geen contact meer wilt, en hou het daarbij. Als je het idee krijgt dat je direct gevaar loopt, bel dan het noodnummer.”

‘Does This Bother You’, een andere nieuwe functie van Tinder, zou kunnen helpen om stalkgedrag voor te zijn. Door bij deze functie op ‘ja’ te drukken geef je toestemming om de persoon rechtstreeks bij Tinder aan te geven. Voor Emma en Melissa kwam dit alles te laat: ze hebben na hun ervaringen nooit meer Tinder gebruikt.

Voor Emma liep het verder wel goed af. Nadat de beveiliging van haar werk ingreep, heeft de stalker nooit meer contact opgenomen. Ze besloot een andere dating-app te gebruiken, en heeft haar huidige vriend via Bumble leren kennen.

Maar wat bij Melissa begon met een simpele swipe naar rechts, had uiteindelijk grote gevolgen: ze wisselde van werkgroepen, nam een nieuw telefoonnummer en zelfs nu ze is afgestudeerd houdt het haar nog steeds veel bezig. “Het maakte niet uit wat ik deed,” zegt ze. “Ik heb me op de campus nooit meer op mijn gemak gevoeld.”

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE UK