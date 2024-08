Er is nu een uitvaartcentrum dat dode lichamen in compost verandert

Na je dood zou je je lichaam kunnen laten cremeren of in de grond laten zakken, aan de wetenschap afstaan of organen doneren. Maar je kunt er ook iets totaal anders mee doen, dacht de Amerikaanse Katrina Spade jaren geleden.

Spade rondde in 2011 haar studie architectuur af, en na jaren aan haalbaarheidsstudies en fondsenwerving kon haar bedrijf Recompose afgelopen december eindelijk zijn eerste klanten helpen – door ze in compost te veranderen.

Videos by VICE

Op dit moment heeft Recompose ruimte voor tien lichamen. Het plan was om een tien keer grotere capaciteit te hebben, maar vanwege de pandemie moet ze het voorlopig even hiermee doen. Tegelijkertijd heeft de corona-uitbraak de missie van Recompose alleen maar versterkt.

“Het is belangrijker dan ooit om op een ecologisch verantwoorde manier met de doden om te gaan,” zegt Anna Swenson, klant- en communicatiemanager van Recompose. “We voelen ons verantwoordelijk om dat mogelijk te maken.”

Het proces van Recompose vindt plaats in wat ze zelf “vaten” noemen – een soort witte, zeshoekige stalen kisten die momenteel in een onopvallend magazijn liggen in Kent, in de staat Washington. De lichamen komen hierin te liggen met houtsnippers, stro en alfalfa, en de kist bevat de optimale hoeveelheid warmte, water, koolstof, stikstof en zuurstof om ontbinding mogelijk te maken.

Binnen dertig dagen wordt het lichaam afgebroken door natuurlijke microben. Ook wordt het een paar keer omgedraaid met een stuk gereedschap dat iets wegheeft van een deeghaak. De grond die overblijft (ongeveer 0,75 kubieke meter) wordt eerst twee weken tot een maand gedroogd, en vervolgens teruggegeven aan de familie of gedoneerd aan een ecologisch project.

Mensen kiezen hier vooral voor omdat het milieuvriendelijk is. Volgens het bedrijf bespaar je met elk lichaam dat gecomposteerd wordt – in plaats van begraven of gecremeerd – 1 ton CO2-uitstoot.

DE TIEN KISTEN VAN RECOMPOSE. BEELD: SABEL ROIZEN

Cremeren komt er eigenlijk op neer dat je een hoop potentiële voeding in de fik steekt. De methode van Recompose is daarentegen behoorlijk nuttig, zegt Philip Olson, een hoogleraar technologische ethiek aan de Virginia Tech-universiteit. Het is een manier om iets terug te geven aan de natuur, en ook nog eens heel efficiënt.

Ook zegt deze manier om met de dood om te gaan volgens Olson iets over de manier waarop we leven – de kisten doen hem denken aan verticale landbouw. “Het is allebei een soort erkenning dat het stadsleven de voornaamste vorm van leven is,” zegt hij. We willen omhoog bouwen, niet uitwijden; compact leven én sterven met een zo klein mogelijke voetafdruk.

Recompose rekent 5.500 dollar (zo’n 4500 euro) per persoon, maar het transport kan het nog duurder maken. “Ik denk wel dat we elke maand zo tien kisten gevuld kunnen krijgen, en we willen ook niet mensen afwijzen,” zegt Swenson. Het bedrijf wil aan het eind van het jaar naar een andere plek verhuizen, waar ze plek hebben voor veertig lichamen.

Ook wil het bedrijf de potentie van menselijke compostering verder onderzoeken. In Washington is in 2019 een wet aangenomen die natuurlijke organische afbraak legaal maakt, en in Californië, Oregon en Colorado worden soortgelijke wetten overwogen. In Nederland kwam D66-kamerlid Monica den Boer eind 2019 met een initiatiefnota om onder meer het “resomeren, cryomeren en composteren” van lichamen mogelijk te maken, maar dat is nog niet in de wet opgenomen.

In de Verenigde Staten heeft Recompose inmiddels al concurrenten: Herland Forest heeft één kist ter beschikking, en Return Home zal in april een grote locatie openen in Washington, aldus The Seattle Times. En Swenson is daar alleen maar blij mee. “Als we iets tegen klimaatverandering willen doen – en dat willen we – dan kunnen we ieders hulp goed gebruiken,” zegt ze.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE US.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.